Какие погодные сюрпризы ожидают украинцев до конца марта: прогноз синоптика

В Украине в последние недели кардинально меняется погода. В третьей декаде марта температура воздуха будет соответствовать середине апреля.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.com.

"В результате поступления на территорию страны теплых и влажных воздушных масс из юго-западной Европы, температурный фон в третьей декаде марта ожидается существенно выше средних многолетних показателей и будет соответствовать скорее середине апреля", – сказал Кибальчич.

Согласно прогнозу синоптика, в понедельник, вторник и среду температурный максимум днем составит +15. В четверг, 23 марта, в западных и Одесской областях уже до 20 градусов тепла.

А в пятницу еще больше. "Температура воздуха ночью +4…+10, днем +11…+17, в Одесской области +18…+21", – написал Кибальчич.

Ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что пока расслабляться рано, потому что остается противостояние между зимой и весной. В ближайшие несколько дней вероятны осадки смешанной фазы именно в западных областях.

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