НАТО объявило "войну" соцсети TikTok — CNN

Приложение социальных сетей TikTok официально запретило загружать на свои устройства сотрудникам Североатлантического альянса.

В пятницу, 31 марта, официальные лица НАТО сообщили сотрудникам о запрете скачивать китайскую программу социальных сетей TikTok, ссылаясь на проблемы безопасности.

Об этом сообщает CNN с ссылкой на собственные источники в Альянсе.

"Кибербезопасность является главным приоритетом НАТО. У НАТО есть жесткие требования по определению заявок для официального делового использования. TikTok недоступен на устройствах НАТО", — сказал высокопоставленный чиновник Альянса.

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Загрузка приложения запрещена из-за опасений, что китайское правительство может получить доступ к данным пользователей TikTok через свою китайскую материнскую компанию Bytedance. США, Великобритания, Норвегия, Европейский парламент и другие страны уже запретили приложение на государственных устройствах.

Генеральный директор TikTok Шоу Чу ранее убеждал, что компания полностью независима от Пекина, и заявлял, что нет "никаких доказательств того, что китайское правительство имеет доступ к этим данным".

Он добавил, что TikTok переносит свои данные в американскую компанию Oracle, чтобы хранить их на территории США.

Тем не менее, западные правительства остаются скептическими.

Напомним, на сайте президента Украины появилась петиция с призывом запретить в стране популярную китайскую социальную сеть TikTok.

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