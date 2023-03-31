В Бразилии на тренировке умер спортсмен: он проглотил пчелу

В Бразилии во время тренировки погиб спортсмен. Мужчине залетела в горло пчела.

В Бразилии во время тренировки погиб спортсмен, которому в рот залетела пчела. Мужчина ее проглотил, и, вероятно, она его ужалила. Из-за чего у него началась аллергическая реакция.

Об этом пишет издание Mirror.

Как стало известно, инцидент произошел у пляжа Понта-Негра вблизи Манауса, Бразилия. 43-летний спортсмен был на тренировке в тот момент, как ему в рот залетела пчела. Она его, вероятно, ужалила, что привело к сильной аллергической реакции. Мужчина скончался в больнице спустя 21 день.

“Его сестра утверждает, что существовал короткий промежуток времени, чтобы спасти его, если бы ему предоставили кислород и медицинскую помощь в течение трех минут после укуса. Он 20 минут отчаянно боролся с дыханием, прежде чем наконец-то прибыли медики”, — пишет издание.

Но спортсмен был слишком далеко, чтобы хорошо оборудованные экстренные службы смогли вовремя добраться до него.

"Не было никакой помощи, ни медицинского центра, ни больницы поблизости. Больше всего, что было доступно, это база пожарной охраны, где не было дежурного врача", — сказала сестра спортсмена.

Когда другие люди искали помощи, на место происшествия приехал сержант местной пожарной части, которому удалось спасти его до того, как на место происшествия прибыли парамедики.

Тогда мужчину срочно доставили в службу неотложной помощи Джовентин Диас чуть более пяти миль. Оттуда его отправили в другую больницу и поместили в реанимацию, но 23 марта врачи сказали, что у него нет больше жизненных признаков.

"Если бы была адекватная помощь, врач, пожарный, медпункт, кто мог бы реанимировать моего брата", — рассказывает сестра умершего.

Семья призвала принять меры, чтобы избежать повторения подобных ситуаций, а в этом районе были созданы адекватные службы экстренной помощи.

Напомним, что власти Италии решили запретить доступ к искусственному интеллекту СhatGPT из-за проблем с конфиденциальностью.

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