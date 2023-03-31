Під час пиятики у Польщі чоловік убив пасію знайомого: всі думали, що жінка спить

Агресивний чоловік погрожував розправою всім учасникам алко-застілля. Він віддухопелив ще й сусідку.

У польському Хожуві під час пиятики 32-річний чоловік побив до смерті 59-річну співмешканку свого знайомого. Те, що жінка мертва, її співмешканець помітив лише вранці.

Про це повідомляє inPoland.

У ніч проти 25 березня компанія знайомих розпивала у квартирі алкогольні напої. Це була група з чотирьох людей: 53-річний господар, його 59-річна співмешканка, їхній 44-річний друг і 32-річний чоловік, знайомство з яким відбулося саме перед трагедією.

Коли люди випивали, в якийсь момент між жінкою та новоспеченим знайомим виникла бійка. Молодик бив жінку, а коли її співмешканець намагався зупинити все, то теж отримав стусанів.

Шум і сварку у квартирі почула сусідка. Вона прийшла до помешкання та намагалася заспокоїти агресивного чоловіка, однак той побив і сусідку. Молодик погрожував розправою також решті учасникам застілля, якщо хтось із них звернеться до поліції чи викличе швидку допомогу.

В якийсь момент інцидент був вичерпаний і чоловіки повернулися до розпивання алкоголю. Наступного дня 44- та 32-річний чоловіки вийшли до крамниці поповнити алкогольні запаси. Тільки тоді господар квартири зрозумів, що його співмешканка мертва. Чоловік зателефонував до поліції.

Суд арештував зловмисника на три місяці за підозрою у вбивстві. За це йому може загрожувати довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в ніч проти 26 березня у польському Лодзі група людей напала та жорстоко побила братів-українців Андрія і Павла. Нападники вигукували при цьому: "Ми вас ненавидимо, ви з України!"

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