Під час пиятики у Польщі чоловік убив пасію знайомого: всі думали, що жінка спить

Агресивний чоловік погрожував розправою всім учасникам алко-застілля. Він віддухопелив ще й сусідку.
У польському Хожуві під час пиятики 32-річний чоловік побив до смерті 59-річну співмешканку свого знайомого. Те, що жінка мертва, її співмешканець помітив лише вранці.
Про це повідомляє inPoland.
У ніч проти 25 березня компанія знайомих розпивала у квартирі алкогольні напої. Це була група з чотирьох людей: 53-річний господар, його 59-річна співмешканка, їхній 44-річний друг і 32-річний чоловік, знайомство з яким відбулося саме перед трагедією.
Коли люди випивали, в якийсь момент між жінкою та новоспеченим знайомим виникла бійка. Молодик бив жінку, а коли її співмешканець намагався зупинити все, то теж отримав стусанів.
Шум і сварку у квартирі почула сусідка. Вона прийшла до помешкання та намагалася заспокоїти агресивного чоловіка, однак той побив і сусідку. Молодик погрожував розправою також решті учасникам застілля, якщо хтось із них звернеться до поліції чи викличе швидку допомогу.
В якийсь момент інцидент був вичерпаний і чоловіки повернулися до розпивання алкоголю. Наступного дня 44- та 32-річний чоловіки вийшли до крамниці поповнити алкогольні запаси. Тільки тоді господар квартири зрозумів, що його співмешканка мертва. Чоловік зателефонував до поліції.
Суд арештував зловмисника на три місяці за підозрою у вбивстві. За це йому може загрожувати довічне ув’язнення.
Нагадаємо, в ніч проти 26 березня у польському Лодзі група людей напала та жорстоко побила братів-українців Андрія і Павла. Нападники вигукували при цьому: "Ми вас ненавидимо, ви з України!"
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