У Польщі група людей побила двох українців: "Ми вас ненавидимо, ви з України"

Потерпілі стверджують, що напад був виключно через національність. Поліція розшукує нападників.

У польському Лодзі група людей напала та жорстоко побила братів-українців Андрія та Павла в ніч проти 26 березня.

Про це повідомляє inpoland.net.pl.

Інцидент стався, коли брати близько опівночі поверталися додому з нічного клубу. Зазначається, що хлопці не були біженцями з України через війну, а живуть у Польщі вже кілька років. Там вони легально працюють у садівничій фірмі, добре знають Лодзь і польську мову.

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Коли брати зайшли до парку, щоб скоротити дорогу додому, услід за ними пішла група молодих людей з 10-12 чоловіків та жінок. Через кілька десятків секунд вони підбігли до українців і посипали на їхню адресу перші словесні образи. Андрій і Павло спробували згладити ситуацію і сказали, що живуть тут роками, що вони "місцеві".

Однак нападники жорстоко побили хлопців. Спершу били кулаками, а потім ногами, коли ті впали на землю. Зловмисники вигукували на адресу братів: "Ми вас ненавидимо, ви з України, повертайтесь додому".

При цьому нападники не намагалися нічого відібрати в українців. Не йшлося про гроші, сигарети чи алкоголь.

За якийсь час зловмисники припинили побиття, а жертви нападу повернулися додому і полягали спати. Вже вранці стан хлопців погіршився, тож вони разом із роботодавцями-поляками вирушили до відділення швидкої допомоги. Там з’ясувалося, що в Андрія зламані щелепа і ребро, численні забої та гематоми, однак обійшлося без пошкоджень внутрішніх органів.

Павло постраждав менше. У нього також синці та численні забої, болять нирки та зуб, який потребуватиме лікування у стоматолога. Андрій залишився в лікарні і потребуватиме тривалого лікування.

Потерпілі стверджують, що на них напали виключно через національність. Поліція зараз розшукує нападників. За скоєне їм загрожує до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, в Польщі 19-річна дівчина з ножем напала на 38-річну українку, яку приревнувала до свого колишнього партнера.

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