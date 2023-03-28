В Польше группа людей избила двух украинцев: "Мы вас ненавидим, вы из Украины"

В польском Лодзе группа людей напала и жестоко избила братьев-украинцев Андрея и Павла в ночь на 26 марта.

Об этом сообщает inpoland.net.pl.

Инцидент произошел, когда братья около полуночи возвращались домой из ночного клуба. Отмечается, что ребята не были беженцами из Украины из-за войны, а живут в Польше уже несколько лет. Там они легально работают в садоводческой фирме, хорошо знают Лодзь и польский язык.

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Когда братья зашли в парк, чтобы сократить дорогу домой, за ними пошла группа молодых людей из 10-12 мужчин и женщин. Через несколько десятков секунд они подбежали к украинцам и посыпали в их адрес первые словесные оскорбления. Андрей и Павел попытались сгладить ситуацию и сказали, что живут здесь годами, что они "местные".

Однако нападавшие жестоко избили ребят. Сначала били кулаками, а потом ногами, когда те свалились на землю. Злоумышленники выкрикивали в адрес братьев: "Мы вас ненавидим, вы из Украины, возвращайтесь домой".

При этом нападавшие не пытались ничего отобрать у украинцев. Речь не шла о деньгах, сигаретах или алкоголе.

Через некоторое время злоумышленники прекратили избиение, а жертвы нападения вернулись домой и улеглись спать. Уже утром состояние ребят ухудшилось, поэтому они вместе с работодателями-поляками отправились в отделение скорой помощи. Там выяснилось, что у Андрея сломаны челюсть и ребро, у него многочисленные ушибы и гематомы, однако обошлось без повреждений внутренних органов.

Павел пострадал меньше. У него также синяки и многочисленные ушибы, болят почки и зуб, нуждающийся в лечении у стоматолога. Андрей остался в больнице и нуждается в длительном лечении.

Потерпевшие утверждают, что на них напали исключительно из-за национальности. Полиция сейчас разыскивает нападающих. За совершенное им грозит до трех лет заключения.

Напомним, в Польше 19-летняя девушка с ножом напала на 38-летнюю украинку, которую приревновала к своему бывшему партнеру.

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