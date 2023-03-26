Украинские беженки могут стать жертвами сексуальной эксплуатации

Женщины, выехавшие из Украины в Европу из-за войны, рискуют столкнуться с волной "сексуализированного насилия".

Об угрозе говорится в исследовании компании Thomson Reuters, осуществившейся специалистами совместно с ОБСЕ, пишет The Guardian.

Они выбрали глобальный поисковый трафик в период с 24 февраля 2022 года. Наблюдения обнаружили, что среди европейских интернет-пользователей значительно возрос интерес к порнографическим материалам с участием или по теме украинских беженцев.

В Thomson Reuters считают, что следствием роста интереса к "украинскому порно" может стать рост количества случаев кибервуайеризма — нового вида преступлений — видео наблюдений, вызванных пристрастием к подглядыванию за посторонними людьми в интимные моменты — в отношении украинок и сексуальной эксплуатации женщин с Украины.

"Высокий спрос от мужчин на сексуальный доступ к украинским женщинам и девушкам создает огромный стимул для торговцев людьми вербовать уязвимых людей, чтобы удовлетворить этот спрос и получить от этого прибыль", — заявил спецпредставитель ОБСЕ Валиант Ричи.

Он утверждает, что исследователи уже нашли случаи, когда в чатах украинских беженцев появлялись предложения поработать в "секс-индустрии". Также исследователи заметили, что выросли масштабы онлайн-рекламы секс-услуг, якобы предоставляемых украинками.

Напомним, что 50 тысяч украинцев получат дополнительные выплаты от Норвегии. Страна выплатит дополнительные средства 50 тысяч украинцев, пострадавших от войны.

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