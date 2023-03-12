Українського військового у Німеччині побив охоронець готелю

Причиною конфлікту стало те, що стало українець зайшов до бару у формі ЗСУ.

Український військовослужбовець, що приїхав до Німеччини на реабілітацію, отримав серйозні пошкодження під час конфлікту в барі готелю у місті Франкфурт-на-Майні. Його кривдником називають охоронця готелю, який є представником одного з народів Кавказу.

Про цей випадок повідомили у групі “Українці у Франкфурті-на-Майні“ в соцмережі Facebook.

У повідомленні йдеться, що конфлікт стався в готелі Roomers, а зловмисником, начебто, був чеченець за національністю.

У коментарі “Новинарні” генеральний консул України Вадим Костюк підтвердив цей випадок, який стався увечері в п’ятницю, 10 березня.

Також читайте У Німеччині горів готель для українських біженців: поліція підозрює підпал

Він розповів, що конфлікт розпочався після зауважень з боку персоналу бару щодо невідповідності одягу українського військового. Словесна перепалка перейшла в бійку, коли представник охорони, який, за словами консула, належить до одного з народів Кавказу, намагався вивести його. Український військовий потрапив до шпиталю із поламаною щелепою та струсом мозку та потребує операції.

Вадим Костюк запевнив, що консульство надасть потерпілому необхідну юридичну та іншу допомогу. Поліція зафіксувала цей факт.

За словами генконсула, в Німеччини для носіння військової форми поза службою необхідно отримати спеціальний дозвіл. Іноземцям дозволено носити форму під час спільних навчань, проходження стажувань та в інших випадках, передбачених окремою двосторонньою угодою. Україна таку угоду не укладала.

Нагадаємо, раніше у Німеччині росіянка образила біженку з України. Спершу вона нахамила 2-річній дитині, а далі заходилася ображати її матір.

Читайте також: