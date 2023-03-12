У Кишиневі з аеропорту евакуювали персонал та пасажирів через бомбу

Співробітників аеропорту та пасажирів терміново евакуювали з будівлі.

У неділю, 12 березня, невідомі заявили про мінування аеропорту у Кишиневі. Поліція евакуювала персонал та пасажирів.

Про це повідомляє NewsMaker.

Бюро інформації аеропорту отримало повідомлення про бомбу і близько 12:50 передало його до прикордонної поліції, яка працює у будівлі.

Видання зазначає, що за сьогоднішній день у Кишиневі вже було чотири повідомлення про нібито мінування.

Після перевірок у поліції повідомили, що не виявили жодних підозрілих предметів. Правоохоронці порушили кримінальну справу. Аеропорт відновив роботу.

Нагадаємо, в аеропорту Кишинева виявили представника російської приватної військової кампанії "Вагнер". Його не пустили до країни і відправили назад до РФ.

У Молдові 12 березня відбувається проросійська акція протесту, вже затримано понад 50 людей. Правоохоронні органи попередили, що російські спецслужби планують дестабілізувати ситуацію в Молдові, зокрема, на проросійській акції, яку проводять сьогодні члени та прихильники партії "Шор".

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