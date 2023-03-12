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Перерахунок пенсій: кому у квітні 2023 року підвищать виплати

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Перерахунок пенсій: кому у квітні 2023 року підвищать виплати

Збільшення пенсій у квітні 2023 року

Кому із пенсіонерів у квітні підвищить пенсію читайте в матеріалі ТСН.ua

Після березневої індексації пенсій у рамках державної програми підвищення соціальних виплат у квітні планується збільшити виплати ще одній категорії пенсіонерів. 

 Якій категорії  людям похилого віку збільшать пенсії у квітні 2023 року

Як повідомила перша заступниця Міністра соціальної політики України Дарина Марчак від 1 квітня перерахунок пенсій проведуть для пенсіонерів, які працюють і страховий також яких збільшується. 

Наскільки збільшиться розмір пенсій для тих, хто продовжує працювати

Розмір перерахунку виплат у квітні здійснюватиметься індивідуально з урахуванням набутого стажу та розміру офіційної заробітної плати.  Розмір пенсії пенсіонера, що продовжує працювати вираховується через множення середньої зарплати, страхового стажу та індивідуального коефіцієнта заробітку.

Перерахунок пенсії буде здійснено автоматично без необхідності особисто звертатися до органів Пенсійного фонду України.

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Дата публікації
Перегляди
2739
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