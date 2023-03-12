"Шахтар" розгромив "Кривбас" і захопив лідерство в турнірній таблиці УПЛ (відео)

Донеччани відірвалися від "Дніпра-1" на три очки.

"Шахтар" здобув перемогу над "Кривбасом" у матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Кривому Розі завершився з рахунком 0:3 .

Всі голи підопічні Ігоря Йовічевича забили в другому таймі. На 58-й хвилині "помаранчево-чорні" вийшли вперед після точного удару Георгія Судакова.

На 80-й хвилині дебютний гол за "Шахтар" забив венесуельський новачок клубу Кевін Келсі. Асист до свого активу записав Судаков.

А ще за чотири хвилини розгромним рахунок зробив Мар'ян Швед, який нещодавно відновився після серйозної травми. Гольову передачу віддав Дмитро Криськів.

Огляд матчу

"Шахтар" (39 очок) одноосібно очолив турнірну таблицю УПЛ, відірвавшись від "Дніпра-1" на три бали. "Кривбас" (21 пункт) залишився на шостій позиції.

У наступному турі "гірники" 19 березня зіграють з "Рухом", а підопічні Юрія Вернидуба днем раніше зустрінуться зі "Львовом".

Нагадаємо, в четвер, 16 березня, "Шахтар" у Роттердамі проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи з нідерландським "Феєнордом". Перша зустріч команд у Варшаві завершилася внічию 1:1.

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