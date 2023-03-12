Ще 300-400 тис. осіб: генерал Маломуж попередив, коли РФ підготує нові резерви для наступу

Росія готує резерви і впродовж 4-5 місяців хоче вишколити ще 300-400 тис. осіб для нового наступу в Україні.

Про це заявив генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, інформує FREEДОМ.

"На базах підготовки вони готують нові резерви, підтягують нових мобілізованих. По всій Росії зараз вербують добровольців. Поряд із “вагнерівцями”, які розпочали історію з вербування, вербують і військові. У напрямку Вугледара з’явилися вже козаки, які не хочуть воювати, йти в атаку, але вони мобілізувалися пафосно, вони їх збирають, вони їх навчають. За часом ми зараз дивимося по лінії розвідки, що десь за 4-5 місяців вони хочуть ще підготувати 300-400 тис. осіб для нової хвилі наступу”, — сказав Маломуж.

За його інформацією, вербувальні центри та військкомати в РФ не можуть виконати плани, але якусь частину вони зібрали і ще зберуть. Проте зауважує: навіть ці резерви росіянам треба буде ще чимось озброїти.

"Це накопичення боєприпасів, це проведення формування частин бригад, дивізій, як вони кажуть, навіть корпусів армій, це злагодження. Це пів року-рік. Навіть за концепцією Міноборони Росії це фактично до кінця 2023 року, а якщо повнокровно — до 2026 року. Часу цього вони не мають, у нас тим більше немає”, — поснив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

На його думку, український контрнаступ покладе край цій підготовці ворога.

"Якщо ми розпочнемо активну наступальну операцію найближчими місяцями, як каже наше керівництво, ми зможемо не лише звільняти території, зайти на південь, схід, Крим, а й найголовніше – підірвати режим Путіна. Тоді вже не буде до підготовки. А ці [вербувальні] центри просто припинять своє існування. Вже режим Путіна думатиме, як виживатиме, як і на яких умовах домовлятися із Заходом, Україною про перспективи поразки та майбутнього світу", — підсумував Маломуж.

Раніше генерал Маломуж розповів про нову стратегію росіян та куди вони можуть перекинути резерви.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, чи може Росія підготуватися до ще одного наступу.

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