Підозрюваному у вбивстві вдалося втекти із зали суду: відео

У соцмережах опублікували кадри з камер спостереження, які зафіксували втечу підсудного.

В американському штаті Орегон 28-річному Еді Вільялобосу вдалося втекти із зали суду саме в той момент, коли відбувався відбір присяжних для процесу, на якому його звинувачували у вбивстві.

Про це повідомляє BBC .

До суду Вільялобоса привезли в кайданках, але, відповідно до закону штату Орегон, поліція звільнила його руки та ноги під час судового процесу.

Молодий чоловік вдав, що сідає на стілець у залі, але натомість перестрибнув через нього і вибіг крізь незачинені двері. У погоню за ним кинулися двоє поліцейських, які конвоювали підсудного.

Зал судових засідань розташований на першому поверсі будівлі суду, тож Віллалобос вибіг головним холом і через кілька секунд був на вулиці.

Newly released security camera footage shows a 28-year-old murder suspect in Oregon escaping from the courthouse moments after his hands and legs were unshackled. pic.twitter.com/W93Nii3pSM — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) March 10, 2023

Поліція розшукувала втікача дві години. Підозрюваного вдалося затримати, коли він проник до одного з помешкань по сусідству, де він намагався сховатися.

Нагадаємо, раніше леопард пробрався до приміщення суду в індійському місті Газіабад, де напав і поранив шістьох людей, серед них — адвокатів.

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