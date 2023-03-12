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Подозреваемому в убийстве удалось сбежать из зала суда: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
947
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Подозреваемому в убийстве удалось сбежать из зала суда: видео

Фото: pixabay.com

В соцсетях опубликовали кадры из камер наблюдения, зафиксировавших побег подсудимого.

В американском штате Орегон 28-летнему Эдди Вильялобосу удалось сбежать из зала суда именно в тот момент, когда проходил отбор присяжных для процесса, на котором его обвиняли в убийстве.

Об этом сообщает BBC.

В суд Вильялобос привезли в наручниках, но, согласно закону штата Орегон, полиция освободила его руки и ноги во время судебного процесса.

Молодой человек сделал вид, что садится на стул в зале, но перепрыгнул через него и выбежал сквозь незапертую дверь. В погоню за ним бросились двое полицейских, конвоировавших подсудимого.

Зал судебных заседаний расположен на первом этаже здания суда, поэтому Виллалобос выбежал по главному холлу и через несколько секунд был на улице.

Полиция разыскивала беглеца два часа. Подозреваемого удалось задержать, когда он проник в одно из помещений по соседству, где он пытался скрыться.

Напомним, ранее леопард пробрался в помещение суда в индийском городе Газиабад, где напал и ранил шестерых человек, в том числе адвокатов.

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Дата публикации
Просмотры
947
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