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Леопард ворвался в суд и напал на нескольких адвокатов (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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Леопард ворвался в суд и напал на нескольких адвокатов (видео)

Фото: pixabay.com

В течение 4 часов дикий зверь наводил ужас на находившихся в правительственном здании людей.

В среду, 8 февраля, леопард пробрался в помещение суда в индийском городе Газиабад, где напал и ранил шесть человек, среди них — адвокатов.

Об этом сообщает India Today.

По словам очевидцев, хищник пробрался на первый этаж здания суда около 16:00 по местному времени (в 13:30 по Киеву), вызвав хаос и суету. Люди разбегались в поисках безопасного места, а адвокаты закрылись в кабинетах.

Беготня пробудила у леопарда инстинкт охотника и он набросился на нескольких людей, в частности на полицейского и адвоката, который пытался прогнать зверя лопатой и палкой. В общей сложности от неожиданного нападения пострадали по меньшей мере шесть человек.

На место происшествия прибыли несколько карет скорой помощи, которые срочно доставили пострадавших в больницу.

Успокоили и усмирить дикое животное удалось сотрудникам лесного департамента, вызванным на место инцидента. Леопард был схвачен через четыре часа после входа в здание суда.

Напомним, ранее под Москвой агрессивная обезьяна напала на маленького ребенка и искусала его.

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Дата публикации
Просмотры
215
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