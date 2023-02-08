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Леопард увірвався до суду і напав на кількох адвокатів (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1123
Час на прочитання
1 хв
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Леопард увірвався до суду і напав на кількох адвокатів (відео)

Фото: pixabay.com

Упродовж 4 годин дикий звір наводив жах на людей, які перебували в урядовій будівлі.

У середу, 8 лютого, леопард пробрався до приміщення суду в індійському місті Газіабад, де напав і поранив шістьох людей, серед них — адвокатів.

Про це повідомляє India Today.

За словами очевидців, хижак пробрався на перший поверх будівлі суду близько 16:00 за місцевим часом (о 13:30 за Києвом), викликавши хаос і метушню. Люди розбігалися в пошуках безпечного місця, а адвокати зачинилися в кабінетах. 

Біганина пробудила у леопарда інстинкт мисливця і він накинувся на кількох людей, зокрема на поліцейського та адвоката, який намагався прогнати звіра лопатою та палицею. Загалом від несподіваного нападу постраждало щонайменше шестеро людей.

На місце події прибули кілька карет швидкої допомоги, які терміново доправили постраждалих до лікарні.

Заспокоїли та приборкати дику тварину вдалося співробітникам лісового департаменту, яких викликали на місце інциденту. Леопарда схопили через чотири години після входу в будівлю суду.

Нагадаємо, раніше під Москвою агресивна мавпа напала на маленьку дитину і покусала її. 

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Дата публікації
Перегляди
1123
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