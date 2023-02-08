Леопард увірвався до суду і напав на кількох адвокатів (відео)

Упродовж 4 годин дикий звір наводив жах на людей, які перебували в урядовій будівлі.

У середу, 8 лютого, леопард пробрався до приміщення суду в індійському місті Газіабад, де напав і поранив шістьох людей, серед них — адвокатів.

Про це повідомляє India Today.

Також читайте Лежав у калюжі крові: в Індії загадково загинув один з найбагатших депутатів Росії

За словами очевидців, хижак пробрався на перший поверх будівлі суду близько 16:00 за місцевим часом (о 13:30 за Києвом), викликавши хаос і метушню. Люди розбігалися в пошуках безпечного місця, а адвокати зачинилися в кабінетах.

Біганина пробудила у леопарда інстинкт мисливця і він накинувся на кількох людей, зокрема на поліцейського та адвоката, який намагався прогнати звіра лопатою та палицею. Загалом від несподіваного нападу постраждало щонайменше шестеро людей.

WATCH: Leopard enters the local Chief Judicial Magistrate’s Court in Ghaziabad, several lawyers attacked and seriously injured by the leopard when they attempted to scare it away. Forest department called into the court premises. Leopard still not caught. pic.twitter.com/vlrgEBakrM — Law Today (@LawTodayLive) February 8, 2023

На місце події прибули кілька карет швидкої допомоги, які терміново доправили постраждалих до лікарні.

Заспокоїли та приборкати дику тварину вдалося співробітникам лісового департаменту, яких викликали на місце інциденту. Леопарда схопили через чотири години після входу в будівлю суду.

JUST IN: The leopard found at Ghaziabad Court is finally tranquillised and subdued. Forest department officials manage to sedate the wild animal. A total of four persons sustained injuries due to the leopard attack. pic.twitter.com/c4QY4zBDyS — Law Today (@LawTodayLive) February 8, 2023

Нагадаємо, раніше під Москвою агресивна мавпа напала на маленьку дитину і покусала її.

Читайте також: