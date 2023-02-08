Зеленський прибув до Франції, де зустрінеться з Макроном та Шольцом

Крім того, на українського президента чекають у четвер у Брюсселі на саміті Європейського Союзу.

Президент України прибув із Лондон до Франції. За інфорацією видання Le Figaro, Володимир Зеленський приземлився в аеропорту Орлі пізно ввечері, 8 лютого.

Після виходу з літака його привітав міністр збройних сил Себастьян Лекорню.

Зеленський зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, який теж сьогодні прибув до Парижа.

Olaf Scholz accueilli par Emmanuel Macron à l'Élysée pour rencontrer Volodymyr Zelensky pic.twitter.com/GtEDQnuhNg — BFMTV (@BFMTV) February 8, 2023

Під час вечері троє лідерів разом обговорять "непохитну підтримку України Європою" та прагнення до "тісної координації, яка дає змогу реактивно та ефективно реагувати на потреби, висловлені Києвом", йдеться в анонсі пресслужби Макрона.

Крім того, на українського президента чекають у четвер у Брюсселі на саміті Європейського Союзу.

За інформацією джерел видання, паризька вечеря з Володимиром Зеленським була організована поспіхом. Поїздка до столиці Франції, однак, не стане приводом для великої промови перед парламентом, як це було у Вашингтоні та Лондоні, і яка, здається, буде перед європейськими депутатами в Брюсселі.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський з офіційним візитом відвідав Британію. Він закликав надати Україні сучасні винищувачі та створити "коаліцію літаків". Зеленський наперед подякував Великій Британії за "потужні літаки".

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