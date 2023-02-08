"Процес, що розвивається": Блінкен ухильно відповів на запитання про винищувачі для України

За словами, США уважно вивчають, яке озброєння "може бути найбільш ефективним у використанні".

Держсекретар США Ентоні Блінкен ухильно відреагував на запитання про надання Україні винищувачів.

Про це він заявив на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні.

За словами Блінкена, США "продовжуватимуть робити висновки про те, що потрібно Україні" та яке озброєння "може бути найбільш ефективним у використанні".

"Життєво важливим є не просто конкретна система озброєння чи обладнання. Не менш важливою є здатність українців ефективно її використовувати. Це вимагає, в деяких випадках, серйозної підготовки. Все це потрібно об’єднати в єдину цілісну стратегію", – сказав Блінкен.

Держсекретар уточнив, що йдеться про "процес, що розвивається".

Нагадаємо, що під час візиту до Лондона президент Володимир Зеленський закликав Британію надати Україні сучасні винищувачі та створити "коаліцію літаків". Зеленський наперед подякував Великій Британії за "потужні літаки".

У відповідь британський прем'єр Ріші Сунак пообіцяв посилити систему ППО України та повідомив, що тривають обговорення щодо надання нашій державі далекобійних ракет.

Згодом представник британського прем’єра заявив, що в уряді розглядають можливість постачання до України бойових літаків, проте рішення не буде ухвалене в короткостроковій перспективі.

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