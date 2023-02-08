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Зеленский прибыл во Францию, где встретится с Макроном и Шольцом

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Зеленский прибыл во Францию, где встретится с Макроном и Шольцом

Фото: Twitter/Владимир Зеленский

Кроме того, украинского президента ждут в четверг в Брюсселе на саммите Европейского Союза.

Президент Украины прибыл из Лондона во Францию. По информации издания Le Figaro, Владимир Зеленский приземлился в аэропорту Орли поздно вечером, 8 февраля.

После выхода из самолета его поприветствовал министр вооруженных сил Себастьян Лекорню.

Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, тоже сегодня прибывшим в Париж.

Во время ужина трое лидеров вместе обсудят "непреклонную поддержку Украины в Европе" и стремление к "тесной координации, которая позволяет реактивно и эффективно реагировать на потребности, высказанные Киевом", говорится в анонсе пресс-службы Макрона.

Кроме того, украинского президента ждут в четверг в Брюсселе на саммите Европейского Союза.

По информации источников издания, парижский ужин с Владимиром Зеленским был организован наспех. Поездка в столицу Франции, однако, не станет поводом для большой речи перед парламентом, как это было в Вашингтоне и Лондоне, и, кажется, будет перед европейскими депутатами в Брюсселе.

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Британию. Он призвал предоставить Украине современные истребители и создать коалицию самолетов. Зеленский заранее поблагодарил Великобританию за "мощные самолеты".

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Дата публикации
Просмотры
480
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