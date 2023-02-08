Наперед спасибо за мощные самолеты — Зеленский в парламенте Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский заранее поблагодарил Великобританию за "мощные самолеты".

Об этом он сказал 8 февраля, выступая в британском парламенте.

"Два года назад, покидая британский парламент, я поблагодарил за вкусный британский чай. Сегодня я покину парламент, заранее сказав вам спасибо за мощные британские самолеты", – сказал Владимир Зеленский.

Его речь вызвала волну оваций среди британских членов парламента.

По информации западных СМИ, правительство Великобритании заявило в среду, что начнет обучение украинских пилотов на истребителях стандартов НАТО.

Отметим, что Владимир Зеленский во время выступления подарил спикеру парламента Британии Линдсею Гойлу шлем одного из лучших украинских пилотов, призывая союзников предоставить современные истребители и создать "коалицию самолетов".

Визит Зеленского в Великобританию

8 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию. Это – вторая поездка за границу украинского лидера после начала полномасштабной войны России против Украины. Ранее Зеленский посещал США.

Президента Украины встретил британский премьер-министр Риши Сунак. Также Владимир Зеленский выступил в парламенте Великобритании и поблагодарил за поддержку Украины.

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