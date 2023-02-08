Почему оккупанты "уперлись рогом" в Бахмут: мнение военного эксперта

Город Бахмут Донецкой области не имеет стратегического значения, но армия России упорно продолжает его штурмовать, поскольку на более масштабные операции у оккупантов не хватает сил.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт Михаил Самусь.

"Сейчас этот город занимает особую важность. Если посмотреть на карту, там нет стратегической важности. Но, поскольку россияне занялись тактическими действиями, то он имеет большое значение. Если будут выполняться задачи президента Зеленского, и командующий генерал Сырский сказал, что это крепость, которая не будет просто так сдаваться, будет выполняться очень важная задача — утилизация россиян", — отметил эксперт.

По его словам, если бы россияне могли проводить стратегическую операцию, "они бы не втыкались рогом в Бахмут, они бы сейчас проводили операции более широкие — с охватом на Волынь, Киев".

"Сейчас они просто концентрируют силы, штурмуют Бахмут, Угледар. Небольшой населенный пункт Соледар они просто уничтожили. Россияне уперлись рогом в Бахмут, они хотят прорваться к Краматорску и Славянску. Конечно, за Бахмутом есть оборонительные позиции и линии, которые вооруженные силы Украины будут так же мощно удерживать.С каждым днем, сколько держится Бахмут, время тратится Россией на то, чтобы поставлять новый личный состав, тратить ресурсы, бронетехнику вместо того, чтобы планировать широкомасштабные операции в других местах. Они расходуют свой ресурс в этой точке, причем очень неэффективно", – рассказал Самусь.

Напомним, президент России Владимир Путин отдал своей армии приказ полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Президент Украины Владимир Зеленский особо отмечает то, что российские оккупанты пытаются окружить город Бахмут.

Как рассказал лейтенант Нацгвардии Владимир Назаренко, в настоящее время Силы обороны Украины могут обеспечивать войска в Бахмуте всем необходимым, эвакуировать раненых и завозить гуманитарную помощь. По его словам, на южных и северных окраинах Бахмута идут бои, но оккупантам не дают зайти в город.

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