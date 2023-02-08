Чому окупанти "вперлися рогом" у Бахмут: думка військового експерта

Місто Бахмут Донецької області не має стратегічного значення, але армія Росії вперто продовжує його штурмувати, оскільки на більш масштабні операції в окупантів не вистачає сил.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua військовий експерт Михайло Самусь.

"Зараз це місто займає особливу важливість. Якщо подивитися на карту, там немає стратегічної важливості. Але, оскільки росіяни зайнялися тактичними діями, то воно має велике значення. Якщо будуть виконуватися завдання президента Зеленського, і командувач генерал Сирський сказав, що це фортеця, яка не буде просто так здаватися, то буде виконуватися дуже важливе завдання - утилізація росіян", - зауважив експерт.

За його словами, якщо б росіяни могли проводити стратегічну операцію, "вони б не втикалися рогом у Бахмут, вони б зараз проводили операції більш широкі - з охопленням на Волинь, на Київ".

"Зараз вони просто концентрують сили, штурмують Бахмут, Вугледар. Невеличкий населений пункт Соледар вони просто знищили. Росіяни вперлися рогом у Бахмут, вони хочуть прорватися до Краматорська і Слов'янська. Звісно, що за Бахмутом є оборонні позиції і лінії, які Збройні сили України будуть так само потужно утримувати. З кожним днем, скільки тримається Бахмут, час витрачається Росією на те, щоб постачати новий особовий склад, витрачати ресурси, бронетехніку замість того, щоб планувати широкомасштабні операції в інших місцях. Вони витрачають свій ресурс у цій точці, причому дуже неефективно", - розповів Самусь.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін віддав своїй армії наказ повністю захопити Донецьку та Луганську області.

Президент України Володимир Зеленський особливо наголошує на тому, що російські окупанти намагаються оточити місто Бахмут.

Як розповів лейтенант Нацгвардії Володимир Назаренко, наразі Сили оборони України мають змогу забезпечувати війська у Бахмуті всім необхідним, евакуювати поранених та завозити гуманітарну допомогу. За його словами, на південних і північних околицях Бахмута точаться бої, але окупантам не дають зайти в місто.

Читайте також: