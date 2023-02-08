Зеленский едет в Брюссель: СМИ узнали дату и планы президента

Предполагается, что Зеленский выступит в Европарламенте, после чего посетит саммит ЕС.

Ожидается, что после визита в Британию украинский президент Владимир Зеленский в четверг, 9 февраля, приедет в Брюссель.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

По информации журналиста, глава государства выступит на заседании Европейского парламента, посетит саммит ЕС, где проведет ряд встреч с европейскими лидерами.

"Президент Украины должен выступить на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе завтра до полудня на короткой 1-часовой сессии, затем посетить саммит ЕС после этого", — говорится в сообщении.

Напомним, о визите Зеленского в Брюссель ранее сообщили несколько авторитетных западных СМИ, ссылаясь на информированных собеседников. Утечка информации вызвала скандал. Что касается саммита ЕС, то среди ключевых тем, которые будут там подниматься, — дальнейшие антироссийские санкции. ЕС готовит 10-й пакет санкций к годовщине вторжения, и польский дипломат выражал слишком медленно недовольство.

Добавим, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. В аэропорту его встретил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Среди планов – переговоры с премьер-министром, выступление в парламенте страны и встреча с королем Чарльзом ІІІ.

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