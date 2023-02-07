В Брюсселе ждут Зеленского: на саммите обсудят санкции для России

Владимир Зеленский собирается в Брюссель, о том, что в столице ЕС уже в этот четверг ждут украинского президента, написали сразу несколько авторитетных западных СМИ, ссылаясь на информированных собеседников. Приводят и подробности визита, который не подтверждают официально, но к которому в евроинституциях уже готовятся, рассказывает ТСН корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко.

Если с командировкой сложится, то Владимир Зеленский сможет встретиться не только с руководством евроинституций, но и со всеми 27 лидерами стран ЕС одновременно — у них как раз в четверг внеочередной саммит, где повестку дня снова возглавляет Украина.

Он уже общался с ними во время войны в этом формате, но только онлайн. В Евросовете накануне подтвердили, что высокого гостя из Украины здесь ждут. Ее глава – Шарль Мишель – пригласил Зеленского лично присоединиться к саммиту. Впрочем, от предоставления дальнейших подробностей спикер Мишеля воздержался из соображений безопасности.

Источники и ряд авторитетных западных СМИ пишут, что еще одной остановкой Зеленского в Брюсселе станет площадь Люксембург, где находится Европарламент. Украинский президент планирует обратиться с трибуны к евродепутатам, и там уже начались приготовления к этому событию, пишет Associated Press. Собеседники издания объяснили, что в планах Европарламента, прежде всего, быть готовыми к приему Зеленского на случай, если он приедет.

Добавляя, что из-за ситуации безопасности командировка может принимать в последний момент.

Сам Зеленский на прошлой неделе, принимая лидеров евроинституций в Киеве, подтверждал желание посетить Брюссель, чтобы выразить признательность европейским лидерам за все, что они уже сделали для Украины. В то же время, сказал, поедет, если разрешит обстановка в стране и на фронте – на фоне того, что россияне, как заявляет украинское политическое и военное руководство, хотят реванша. Если будет шанс получить дальнобойное оружие – Зеленский тогда подчеркнул, что оно изменит ход войны, и знают об этом, добавил, в Украине, в Москве, а также в Брюсселе. Значит ли это, что такое оружие готовы предоставить страны ЕС, никакие инсайды пока неизвестны.

Украинский дипломатический десант заявлял, что дальнобойные ракеты и боевые самолеты сейчас в приоритете, и их поставки попытаются разблокировать в Мюнхене престижная конференция пройдет на следующей неделе. На следующей же неделе и встреча в Рамштайн-формате.

Что касается саммита, — среди ключевых тем, которая будет там подниматься, — дальнейшие антироссийские санкции. ЕС готовит 10-й пакет санкций к годовщине вторжения, и польский дипломат выражал недовольство, что слишком медленно.

Постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось выразил разочарование тем, что в Брюсселе затягивается процедура. «На фоне тревожной информации о возможном новом наступлении России мы теряем драгоценное время, за которое Украина ежедневно платит жертвами гражданских и поврежденной инфраструктурой» – заявил польский дипломат.

По словам Анджея Садося, европейская комиссия не проработала санкционные предложения Польши и стран Балтии и в последний момент отменила прошлогодние встречи постоянных представителей.

В то же время стало известно, что Байден посетит Польшу в конце февраля. Визит может совпадать с годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает издание NBC. В то же время медиа добавляет, что график поездки не окончательно утвержден, пока о визите не объявит Белый дом.

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