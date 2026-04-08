Вето Венгрии на вступление Украины в ЕС: как в Будапеште путаются в показаниях

Во время заседания Совета ЕС по общим вопросам (GAC) в Брюсселе 17 марта этого года венгерский министр по делам Европы Янош Бока не возражал против открытия трех последних переговорных кластеров ЕС для Украины — «Конкурентоспособность и рост», «Зеленая повестка дня и устойчивое соединение», «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности».

Об этом во время встречи с журналистами в Киеве рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, пишет ТСН.ua.

«Януш Бока присутствовал и ничего не сказал об этих бенчмарках (реформах, которые должна выполнить Украина для вступления в ЕС — Ред.), что они их не поддерживают или что-то такое. Мы считаем, что он тоже приобщился к их передаче нам, хоть и о других вопросах говорил», — сказал Тарас Качка.

Как известно, именно 17 марта Украина и ЕС открыли переговоры по трем последним переговорным кластерам в рамках вступления в блок на техническом уровне.

По словам Тараса Качки, де-юре по методологии расширения (из-за вето Венгрии — Ред.) переговорные кластеры еще не открыты, но де-факто они открыты.

«По сути все участники процесса, то есть государства-члены ЕС, Еврокомиссия, все институты ЕС считают, что кластеры открыты. В своих позициях государства-члены ЕС и дальше говорят, что все кластеры открыты к переговорам, но все равно формально мы должны открыть первый кластер "Основы", а затем открыть второй-шестой кластеры. Это может произойти в рамках одной межправительственной конференции (после снятия Венгрией вето — Ред.). Но сейчас у нас политический процесс. ЕС идет таким образом, что никто не ждет формального открытия кластеров — все ждут от нас прогресса по исполнению бенчмарок. Это решающий элемент для вопроса, как быстро мы можем вступить в ЕС», — подытожил Тарас Качка.

ТСН.ua уже писал, как еще с прошлого года одиозный пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан, называвший Украину «неопределенным образованием» и «буферным государством», блокирует путь Украины в ЕС — открытие шести переговорных кластеров — крупных тематических блоков реформ.

Несмотря на это, в марте этого года Киев и Брюссель открыли все переговорные кластеры на техническом уровне. Поэтому переговоры о реформах и выполнении Украиной необходимых критериев вступления в ЕС продолжаются.