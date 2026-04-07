"Миллион для Витька": экс-бандит рассказал о финансовых схемах Орбана в 1990-х

Виктор Орбан / © Associated Press

Венгерский бывший бандит Ласло Ковач рассказал резонансные детали «темных дел» действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в 1990-х годах, заявив о непосредственном финансировании нынешнего премьер-министра криминальными структурами Будапешта.

Об этом сообщает The Insider.

Миллион наличными для «Витька»

По словам Ласло Ковача, предвыборная кампания Виктора Орбана и лояльность тогдашнего главы полиции Шандора Пинтера обеспечивал влиятельный босс преступного мира Семен Могилевич.

Ласло Ковач, работавший на лидера ОПГ Игоря Короля, утверждает, что лично участвовал в передаче больших сумм наличных денег. Если раньше деньги Пинтеру уходили за закрытие уголовных дел, то в 1997 году запросы выросли.

Свидетель вспоминает, что во время подготовки к выборам суммы достигали полумиллиона долларов, а однажды он доставил сумку с 1 миллионом долларов. По словам Ковача, Могилевич называл будущего премьера «Витьком» и рассчитывал, что его приход к власти даст криминалу полную свободу действий.

«Все эти большие суммы предназначались "Витьку" — так Могилевич называл Орбана. Орбан и Пинтер уже были близки, что ни для кого не было секретом. При этом ни тот, ни другой в офисе Могилевича не появлялись, во всяком случае я там никогда не видел», — вспоминает Ковач.

Политическая карьера на фоне криминальных разборок

В 1998 году Орбан победил на выборах, чему, по словам свидетеля, способствовали многочисленные взрывы и убийства в стране — они подрывали рейтинг властей того времени и играли в пользу Орбана как «сильного» оппозиционера. После победы Орбан сразу назначил Шандора Пинтера министром внутренних дел.

Однако впоследствии премьер изменил стратегию: с помощью Пинтера он начал массовые аресты бывших «друзей» и спонсоров из криминального мира. Семен Могилевич из-за этих преследований был вынужден уехать из Венгрии в Россию.

Ковач отмечает, что Семен Могилевич может обладать серьезным компроматом на венгерского лидера. На вопрос о том, может ли Кремль использовать эти данные для давления на Орбана сегодня, экс-бандит ответил, что такой вариант вполне вероятен, хотя прямых доказательств использования этих материалов российскими властями у него нет.

