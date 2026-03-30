В ЕС готовят пять сценариев, если Орбан победит

В Европейском Союзе обсуждается ряд сценариев реагирования на возможную победу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах. Дипломаты ЕС рассматривают не менее пяти способов.

Об этом пишет издание Politico.

Один из европейских чиновников отметил, что в случае победы венгерского премьера начнется настоящая борьба за сохранение единства блока.

Ключевые стратегии

Смена правил голосования

Один из наиболее обсуждаемых вариантов в ЕС — расширение использования голосования квалифицированным большинством. В настоящее время ряд важных решений в ЕС нуждаются в единодушной поддержке всех государств-членов. В случае перехода к системе квалифицированного большинства решение принималось бы, если их поддержат не менее 55% стран, представляющих 65% населения Евросоюза. Такой подход может снизить возможности отдельных государств блокировать политические решения.

Европа нескольких форматов

Еще один сценарий по поводу Орбана предполагает более широкое использование гибких форматов сотрудничества, когда группа стран ЕС может двигаться вперед в определенных политических или экономических вопросах без участия всех членов союза.

Финансовое давление

Третий вариант ЕС состоит в усилении механизмов финансового контроля. Европейская комиссия уже предлагала увязать выделение средств из бюджета ЕС с соблюдением принципов верховенства права. В случае нарушения выплаты для Венгрии или другой страны могут быть приостановлены или заблокированы.

Приостановление права голоса

Среди более радикальных мер в ЕС называют применение статьи 7 Договора о Европейском Союзе, которая позволяет приостановить право голоса страны-члена, если она нарушает фундаментальные ценности блока. Однако для такого решения необходима поддержка всех других государств ЕС, что делает этот сценарий давления на Венгрию маловероятным.

Исключение Венгрии из ЕС

Такого прецедента в истории союза еще не было, и большинство дипломатов считают этот вариант политически опасным, ведь он может подтолкнуть Будапешт к еще более тесному сотрудничеству с Россией.

В ЕС надеются, что Орбан проиграет выборы — последние новости

Многие чиновники Евросоюза надеются, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проиграет выборы 12 апреля, что может положить конец блокированию решений ЕС. Но Брюссель не рассчитывает на революцию в политике Будапешта после прихода к власти оппозиционной Тисы.

Если же Орбан победит и продолжит пользоваться своим правом вето, некоторые политики ожидают попыток отодвинуть Венгрию «на второй план».

Тесные связи правительства Орбана с Кремлем после полномасштабного вторжения России в Украину привели к более глубокому разрыву между Будапештом и многими западными столицами.

Некоторые политики Евросоюза надеются на начало новой эры в отношениях с Будапештом в случае победы на выборах 12 апреля оппозиционной партии “Тиса”, но среди них царит и осторожность.

Согласно данным опроса Института общественного мнения и рыночных исследований Medián, в Венгрии продолжает расти превосходство оппозиционной партии “Тиса” перед парламентскими выборами. Эта политсила опережает правящую коалицию “Фидес” на 16 процентных пунктов.

23 марта Мадяр заявил, что в случае победы его партия отстранит ключевых соратников премьер-министра Орбана с должностей, назвав его окружение «мафией».