Вашингтон "открестился" от Киева: посол США отреагировал на вето Венгрии о помощи Украине

В США назвали кредит Украине «внутренним делом ЕС»

Посол США в Европейском Союзе Эндрю Паздер заявил, что Вашингтон не считает своей проблемой блокировку Венгрией кредита в размере 90 миллиардов евро для Украины. По его мнению, европейские страны должны самостоятельно найти способ побороть вето Виктора Орбана и обеспечить финансирование Киева.

Об этом пишет Politico.

Внутреннее дело Евросоюза

После возвращения Дональда Трампа к власти США усилили давление на Европу с требованием увеличить финансовую помощь Украине. Все страны ЕС предварительно согласовали выделение кредита на сумму 90 миллиардов евро, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изменил свое решение после прекращения поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Несмотря на тесные связи Дональда Трампа с Орбаном, посол США в ЕС подчеркнул, что разрешение этого кризиса лежит исключительно в плоскости европейской дипломатии. По его словам, Вашингтон с удовольствием будет продавать Украине больше оружия, за которое Киев сможет рассчитаться именно на эти европейские средства.

«Будет ли этот кредит и на каких условиях — это вопрос, который ЕС должен решить внутри союза, и я полностью уверен, что они его решат», — заявил Эндрю Паздер.

Отношения с Орбаном и выборы в Венгрии

Следует отметить, что недавно Дональд Трамп официально поддержал Виктора Орбана в преддверии выборов, которые состоятся 12 апреля в Венгрии. В видеообращении президент США назвал венгерского премьера фантастическим политиком, отлично работающим для своей страны.

Отвечая на вопрос журналистов о том, изменят ли позиции Вашингтона обвинения в адрес главы МИД Венгрии в передаче Москве информации о закрытых переговорах ЕС, Паздер отказался от прямых комментариев. Он лишь отметил, что это решение остается за президентом США, а сам Трамп испытывает симпатию к Орбану. Посол также выразил надежду, что после апрельских выборов напряженность в отношениях между Будапештом и Брюсселем значительно снизится вне зависимости от результатов голосования.

Напомним, в правительстве Польши жестко отреагировали на визит своего президента в Венгрию. В польском правительстве возмущены, что Навроцкий уехал в Орбан , который блокирует выделение Польши 2 миллиарда злотых из фондов ЕС.