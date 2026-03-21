ЕС может "прикрыть" финансирование Венгрии, если Орбан останется у власти

В ЕС выдвинули Венгрии ультиматум

Терпение Европейского Союза и ключевых государств-членов относительно политических маневров венгерского премьер-министра Виктора Орбана подходит к концу. Блокирование Венгрией жизненно важного кредитного пакета для Украины на сумму 90 миллиардов евро может обернуться для Будапешта не только политической изоляцией, но и катастрофическими финансовыми потерями.

О беспрецедентно жесткой реакции Берлина и подготовке финансового удара по венгерской экономике сообщает Népszava.

Обвинение в шантаже и жесткая позиция Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц открыто обвинил Виктора Орбана в серьезной нелояльности после того, как венгерский премьер ветировал ключевую поддержку для Украины во время последнего саммита ЕС. Мерц подчеркнул, что разрушение дееспособности и авторитета Европейского Союза не останется без ответа.

По оценкам немецкого руководства, шаг Венгрии выглядит как откровенный шантаж, разрушающий единство европейского сообщества. Как отмечают журналисты, такой жесткой позиции со стороны немецкого канцлера по отношению к венгерскому правительству не было за все время пребывания Венгрии в ЕС.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль также четко дал понять, что Берлин крайне негативно воспринимает изменение курса венгерского премьера, ведь еще в декабре прошлого года Будапешт не препятствовал принципиальному решению этого пакета помощи.

Удар по бюджету и изоляция Будапешта

Ожидается, что Берлин дождется результатов предстоящих венгерских выборов, однако канцлер Мерц уже намекнул на серьезные последствия. Если Виктор Орбан останется у власти, Венгрию ждет мощный контрудар во время предстоящих переговоров по долгосрочному бюджету ЕС, где Германия имеет колоссальное влияние как главный донор.

Выплаты из фондов сплоченности и восстановления могут привязать к более строгим условиям. Если Будапешт и дальше будет придерживаться политики вето, шансов на размораживание уже заблокированных европейских средств практически не останется, что повлечет за собой значительную экономическую нестабильность в стране.

Кроме того, германское руководство и дипломаты ЕС уже работают над механизмом обхода венгерского вето. Они рассматривают вариант предоставления жизненно необходимых средств Украине через гарантии на уровне отдельных государств-членов вне общих рамок ЕС. Это не только закрепит за Венгрией статус ненадежного партнера, но и приведет к полной политической изоляции и резкому падению влияния на европейской арене.

Напомним, еще одна страна поддержала шантаж Венгрии по кредиту для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Киев в политических играх вокруг нефтепровода "Дружба".