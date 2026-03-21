Переговоры Украины и США во Флориде: Виткофф заявил о приближении к мирному соглашению
Известно, что консультации во Флориде будут продолжаться.
Во Флориде прошли переговоры делегаций США и Украины в рамках посреднических усилий по достижению мирного соглашения.
Об этом сообщил специальный посланник США Стив Виткофф.
По его словам, встречи были конструктивными и направлены на решение ключевых вопросов.
«Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках текущих посреднических усилий, обсуждение которых было сосредоточено на сужении и решении оставшихся вопросов для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению», — заявил Виткофф.
В состав делегации США вошли специальный посланник Стив Виткофф, Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник Государственного департамента по политике Крис Карран.
Виткофф подчеркнул важность продолжения диалога между сторонами.
«Мы приветствуем продолжение сотрудничества с решением нерешенных вопросов, признавая его важность для более широкой глобальной стабильности», — отметил он.
Напомним, что украинская переговорная команда завершила первый день двусторонних консультаций с американскими партнерами во Флориде. Главной целью встречи стало согласование общих подходов для дальнейшего продвижения переговорного трека и достижения практических результатов.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, отметив, что в переговорах приняли участие представители обоих государств на высоком уровне. От Украины присутствовали Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Сергей Кислица. Американскую сторону представляли Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Джош Грюнбаум и Крис Карран.
По словам Умерова, во время встречи стороны обсудили ключевые вопросы безопасности и политические, сосредоточившись на согласовании подходов для перехода к конкретным результатам.
«По итогам первого дня встречи доложили Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Спасибо Соединенным Штатам за вовлеченность и последовательную работу по продвижению процесса», — отметил он.