Переговоры Украины и США во Флориде: Виткофф заявил о приближении к мирному соглашению

Стив Виткофф / © Associated Press

Во Флориде прошли переговоры делегаций США и Украины в рамках посреднических усилий по достижению мирного соглашения.

Об этом сообщил специальный посланник США Стив Виткофф.

По его словам, встречи были конструктивными и направлены на решение ключевых вопросов.

«Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках текущих посреднических усилий, обсуждение которых было сосредоточено на сужении и решении оставшихся вопросов для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению», — заявил Виткофф.

В состав делегации США вошли специальный посланник Стив Виткофф, Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник Государственного департамента по политике Крис Карран.

Виткофф подчеркнул важность продолжения диалога между сторонами.

«Мы приветствуем продолжение сотрудничества с решением нерешенных вопросов, признавая его важность для более широкой глобальной стабильности», — отметил он.

Напомним, что украинская переговорная команда завершила первый день двусторонних консультаций с американскими партнерами во Флориде. Главной целью встречи стало согласование общих подходов для дальнейшего продвижения переговорного трека и достижения практических результатов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, отметив, что в переговорах приняли участие представители обоих государств на высоком уровне. От Украины присутствовали Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Сергей Кислица. Американскую сторону представляли Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Джош Грюнбаум и Крис Карран.

По словам Умерова, во время встречи стороны обсудили ключевые вопросы безопасности и политические, сосредоточившись на согласовании подходов для перехода к конкретным результатам.

«По итогам первого дня встречи доложили Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Спасибо Соединенным Штатам за вовлеченность и последовательную работу по продвижению процесса», — отметил он.