- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 526
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский анонсировал переговоры в США: кто поедет и о чем будут говорить
Владимир Зеленский раскрыл детали встречи в Майами. Украина и США продолжают готовить документы о завершении войны.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской делегации из США. В субботу, 21 марта, стороны обсудят подготовку к переговорам с Россией и ряд других тем.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в ходе общения с журналистами.
Что обсудят на переговорах
На встрече планируется согласовать детали трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Зеленский отметил, что Киев ожидает четкие даты встречи, которую уже несколько раз переносили из-за событий на Ближнем Востоке.
Зеленский заявил, что Украина должна обсудить с США санкции против российской энергетики. По его словам, любое ослабление ограничений в этой сфере опасно и создает новые угрозы.
«Увеличение денег для России, увеличение их возможностей на фронте. Это опасно, и я считаю, что эта встреча с этой точки зрения тоже важна», — объяснил президент.
Отдельный блок переговоров будет касаться разработки двусторонних документов. Стороны планируют обсудить механизмы завершения войны, предоставление Украине гарантий безопасности и планы по послевоенному восстановлению страны.
Место проведения встречи и участники
По информации источников «Общественного», переговоры пройдут в Майами (штат Флорида). Украинскую сторону будут представлять:
Рустем Умеров — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
Кирилл Буданов — руководитель Офиса Президента Украины;
Давид Арахамия — глава фракции «Слуга народа».
С американской стороны во встрече примет участие Стив Уиткофф.
Напомним, что 19 марта Зеленский сообщил, что украинская делегация (Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Сергей Кислица) отправилась в США для проведения переговоров 21 марта.
Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет участвовать в переговорах Украины и США 21 марта.