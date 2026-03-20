Зеленский анонсировал переговоры в США: кто поедет и о чем будут говорить

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской делегации из США. В субботу, 21 марта, стороны обсудят подготовку к переговорам с Россией и ряд других тем.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в ходе общения с журналистами.

Что обсудят на переговорах

На встрече планируется согласовать детали трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Зеленский отметил, что Киев ожидает четкие даты встречи, которую уже несколько раз переносили из-за событий на Ближнем Востоке.

Зеленский заявил, что Украина должна обсудить с США санкции против российской энергетики. По его словам, любое ослабление ограничений в этой сфере опасно и создает новые угрозы.

«Увеличение денег для России, увеличение их возможностей на фронте. Это опасно, и я считаю, что эта встреча с этой точки зрения тоже важна», — объяснил президент.

Отдельный блок переговоров будет касаться разработки двусторонних документов. Стороны планируют обсудить механизмы завершения войны, предоставление Украине гарантий безопасности и планы по послевоенному восстановлению страны.

Место проведения встречи и участники

По информации источников «Общественного», переговоры пройдут в Майами (штат Флорида). Украинскую сторону будут представлять:

Рустем Умеров — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Кирилл Буданов — руководитель Офиса Президента Украины;

Давид Арахамия — глава фракции «Слуга народа».

С американской стороны во встрече примет участие Стив Уиткофф.

Напомним, что 19 марта Зеленский сообщил, что украинская делегация (Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Сергей Кислица) отправилась в США для проведения переговоров 21 марта.

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет участвовать в переговорах Украины и США 21 марта.