Крах неизбежен? : в Reuters раскрыли тайный план Москвы на случай распада России

Кремль / © Associated Press

Российские власти начали тотальное «закручивание гаек» в цифровом пространстве. В Кремле опасаются, что после завершения боевых действий в Украине страну накроет волна народного гнева, подобная ускорившей крах Советского Союза после выхода войск из Афганистана.

Об этом пишет Reuters.

По информации издания, сегодня жизнь в крупных российских городах все больше напоминает изолированный кокон. Подростки вынуждены бесконечно менять сервисы VPN, а таксисты в Москве бродят по улицам без онлайн-навигации. Reuters сообщает о многочасовых отключениях мобильного интернета, которые власти оправдывают борьбой с украинскими дронами.

Однако за техническими сбоями скрывается жесткая законодательная база. Новые нормы обязывают операторов связи отключать клиентов по первому требованию ФСБ. Более того, спецслужба получила право развертывать собственную сеть следственных изоляторов (СИЗО) по всей стране.

Страх «афганского сценария»

Дипломатические источники указывают, что Москва консолидирует силы для подавления любых проявлений недовольства, которые могут возникнуть после подписания возможного мирного соглашения или из-за истощения от длительного конфликта. Эксперт по службам безопасности Андрей Солдатов отмечает, что российские лидеры до сих пор находятся под влиянием травмы 1991 года.

«Российские лидеры и службы безопасности помнят 1991 год, и они помнят, что произошло с Россией и что произошло с ними, когда Москва остановила войну в Афганистане: страна развалилась, службы безопасности раскололись — это была катастрофа», — отмечает Солдатов.

По мнению эксперта, сейчас Кремль делает все, чтобы ни мирное соглашение, ни затягивание войны не смогли поколебать режим.

Как России помогает Китайский и иранский опыт

Чтобы удержать власть Россия активно перенимает методы тоталитарных режимов Востока. Собеседники подтверждают, что Москва тщательно изучила опыт Китая и Ирана в сфере онлайн-репрессий.

Один из источников Reuters подчеркнул серьезность намерений Кремля: «Москва консолидировала полномочия, достаточные для начала крупных репрессий в Интернете».

Пока официальные лица РФ заявляют о «нежелании западных компаний сотрудничать», реальная цель остается неизменной — полный контроль над мнениями населения во избежание исторического реванша 1991 года.

Угрожает ли России переворот — последние новости

Напомним, на фоне войны против Украины и внутренних проблем в России периодически появляются разговоры о возможной дестабилизации власти и даже сценариях смены руководства. Последние сбои в работе интернета в Москве, ограничение мессенджеров и усиление контроля над информационным пространством лишь подпитали эти предположения.

Аналитики отмечают, что закрытость политической системы РФ обычно способствует распространению слухов в периоды кризиса. В то же время, одним из ключевых факторов нестабильности называют войну против Украины, которая повлияла как на состояние российской армии, так и на доверие к руководству.

Дополнительное напряжение создают внутренние проблемы, в том числе коррупция в оборонном секторе и громкие аресты чиновников. Это, по оценкам экспертов, подрывает эффективность управления и усугубляет кризисные настроения внутри системы.

В то же время, история современной России уже знает примеры внутренних потрясений, что свидетельствует о наличии потенциала для конфликтов даже в централизованной модели власти. Эксперты отмечают, что основные риски для Кремля могут происходить не извне, а изнутри политических и военных элит, хотя открытых признаков таких процессов пока нет.