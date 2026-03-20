Один город в Украине остался полностью без света: какая причина

Отключение света

В Краматорске вечером 20 марта зафиксировали полное аварийное обесточивание города. Жители остались без света.

Об отсутствии света сообщают местные паблики и Краматорские РЭС.

По предварительной информации, свет исчез также в части соседних населённых пунктов Донецкой области. Причины массового отключения и объемы повреждений энергосистемы остаются неизвестными.

Напомним, ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на субботу, 21 марта, для столицы и всех регионов Украины.

Ранее мы писали, что в Украине в марте, апреле и мае отключения света будут непродолжительными, если не будет атак на энергосистему.

Также мы писали, что в четырех областях Украины 20 марта частично нет электроэнергии из-за российских ударов.