Один город в Украине остался полностью без света: какая причина
Краматорск и часть Донбасса остались без света.
В Краматорске вечером 20 марта зафиксировали полное аварийное обесточивание города. Жители остались без света.
Об отсутствии света сообщают местные паблики и Краматорские РЭС.
По предварительной информации, свет исчез также в части соседних населённых пунктов Донецкой области. Причины массового отключения и объемы повреждений энергосистемы остаются неизвестными.
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на субботу, 21 марта, для столицы и всех регионов Украины.
Ранее мы писали, что в Украине в марте, апреле и мае отключения света будут непродолжительными, если не будет атак на энергосистему.
Также мы писали, что в четырех областях Украины 20 марта частично нет электроэнергии из-за российских ударов.