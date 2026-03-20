Инкассатору в Венгрии насильно укололи неизвестное вещество: в МИД Украины отреагировали

Возвращение инкассаторов из Венгрии / © Андрей Пышный / Facebook

Реклама

Министерство иностранных дел Украины требует привлечения к ответственности всех виновных в похищении украинских граждан на территории Венгрии и негуманном обращении с ними.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий для ТСН.ua, комментируя публикацию издания The Guardian по применению неизвестных препаратов к одному из инкассаторов «Ощадбанка».

Заявление МИД Украины по поводу укола сотрудника

Спикер МИД отметил, что Украина уже заявляла о недопустимости действий Венгрии, которые фактически являются пытками. Георгий Тихий подчеркнул, что обнародованные факты должны получить юридическую оценку в ходе расследования.

Реклама

«Мы упоминали и о неоказании медицинской помощи, в которой нуждался один из удерживаемых, и укол препарата, ухудшившего состояние задержанного. Важно, чтобы опубликованная в СМИ информация была тщательно рассмотрена именно в юридической плоскости, в ходе расследований и соответствующих судебных процессов, которые сейчас продолжаются», — отметил представитель.

В МИД Украины настаивает на наказании лиц, причастных к нарушению прав человека и хищению государственного имущества.

«Официальная позиция украинской стороны остается неизменной: мы требуем привлечения к ответственности всех виновных в похищении и негуманном отношении к нашим людям и нарушении их прав, краже средств и ценностей государственного Ощадбанка, и требуем их возвращения», — заявил Георгий Тихий.

Задержание инасаторов «Ощадбанка» в Венгрии — последние новости

Напомним, в материале The Guardian говорилось об инциденте с применением к украинскому инкассатору препарата, который журналисты назвали «уколом правды», что привело к ухудшению здоровья задержанного.

Реклама

Раньше мы писали, «Ощадбанк» вернул инкассаторские авто из Венгрии, но 40 млн долл., 35 млн евро и золото до сих пор задержаны.

Несмотря на это, юристы «Ощадбанка» оспаривают содержание наличных и золотых венгерских властей. Несмотря на увольнение персонала, венгерская сторона продолжает удерживать активы на сумму: 40 млн. долларов США, 35 млн. евро, 9 килограммов банковского золота.

После этого скандала в Венгрии, украинцы в соцсетях начали живо обсуждать то, почему эти автомобили находились на территории другого государства с такими огромными суммами.