- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 187
- Время на прочтение
- 2 мин
Графики отключений изменятся: когда украинцев ожидают новые блэкауты
Именно развитие систем хранения энергии позволит частично нивелировать дефицит и подготовить систему к осенне-зимнему периоду, отметил Сергей Нагорняк.
В марте, апреле и мае отключения света будут непродолжительными, если не будет атак на энергосистему. Но ситуация изменится в летние месяцы. В пиковые жаркие дни вечерние отключения неизбежно станут длиннее и жестче.
Такой прогноз в эфире Ранок.LIVE озвучил нардеп от «Слуги народа» Сергей Нагорняк.
«Тепловая и гидроэнергетика, традиционно покрывавшие вечерние скачки потребления, получили критические повреждения и физически не способны вытягивать систему на себе», — пояснил он.
Единственным действенным амортизатором в этой ситуации, по словам нардепа, становится частный капитал, массово инвестирующий в промышленные аккумуляторы (energy storage). В настоящее время бизнес уже установил около 500 мегаватт таких накопителей.
«Я думаю, что даже к осени, к зиме этого года у нас уже где-то будет около 800 мегаватт сториджей. Это позволит также балансировать энергосистему», — резюмировал Нагорняк.
Ситуация со светом 20 марта
Отметим, что в четырех областях Украины 20 марта частично нет электроэнергии из-за российских ударов. В то же время в ряде регионов действуют графики почасовых отключений света, которые вечером коснутся потребителей по всей стране. Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областях временно осталась без электроэнергии. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение для всех абонентов.
Почему в Украине снова отключают свет
По данным энергетиков, главная причина — это повреждение объектов, которые нужны для передачи электроэнергии.
«Энергосистема не может передать достаточное количество», — подчеркнули специалисты.
Также в Украине стало холоднее и пасмурнее, из-за чего солнечные станции не производят достаточно энергии. Кроме того, некоторые атомные энергоблоки вышли в плановые ремонты.
Ситуация может меняться в течение всего дня. Точный график отключений лучше смотреть:
на сайте оператора системы распределения
в чате-боте;
в соцсетях ДТЭК;
в приложении «Київ Цифровий».
Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать подачу света потребителям.