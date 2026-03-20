Графики отключений изменятся: когда украинцев ожидают новые блэкауты

Отключение света

В марте, апреле и мае отключения света будут непродолжительными, если не будет атак на энергосистему. Но ситуация изменится в летние месяцы. В пиковые жаркие дни вечерние отключения неизбежно станут длиннее и жестче.

Такой прогноз в эфире Ранок.LIVE озвучил нардеп от «Слуги народа» Сергей Нагорняк.

«Тепловая и гидроэнергетика, традиционно покрывавшие вечерние скачки потребления, получили критические повреждения и физически не способны вытягивать систему на себе», — пояснил он.

Единственным действенным амортизатором в этой ситуации, по словам нардепа, становится частный капитал, массово инвестирующий в промышленные аккумуляторы (energy storage). В настоящее время бизнес уже установил около 500 мегаватт таких накопителей.

«Я думаю, что даже к осени, к зиме этого года у нас уже где-то будет около 800 мегаватт сториджей. Это позволит также балансировать энергосистему», — резюмировал Нагорняк.

Ситуация со светом 20 марта

Отметим, что в четырех областях Украины 20 марта частично нет электроэнергии из-за российских ударов. В то же время в ряде регионов действуют графики почасовых отключений света, которые вечером коснутся потребителей по всей стране. Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областях временно осталась без электроэнергии. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение для всех абонентов.

Почему в Украине снова отключают свет

По данным энергетиков, главная причина — это повреждение объектов, которые нужны для передачи электроэнергии.

«Энергосистема не может передать достаточное количество», — подчеркнули специалисты.

Также в Украине стало холоднее и пасмурнее, из-за чего солнечные станции не производят достаточно энергии. Кроме того, некоторые атомные энергоблоки вышли в плановые ремонты.

Ситуация может меняться в течение всего дня. Точный график отключений лучше смотреть:

на сайте оператора системы распределения

в чате-боте;

в соцсетях ДТЭК;

в приложении «Київ Цифровий».

Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать подачу света потребителям.