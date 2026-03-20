Как помыть окна идеально и без усилий: профессиональный мойщик поделился хитростями

Кроме советов относительно необходимых средств для мытья окон , также нелишне узнать о некоторых важных методах, которые стоит учитывать, когда дело доходит до достижения блеска без разводов.

The Spruce расспросили профессионального мойщика окон Дага Брайанта, и вот, что он рассказал.

Какое лучшее средство для мытья окон

Брайант не использует готовые растворы и создает свои собственные, с помощью лишь порции жидкого мыла для посуды размером с маленькую монету на 4 литра горячей воды. Да, это все.

Он также предлагает иметь под рукой следующие материалы:

Щетка для пыли или мягкая щетка

Ручная швабра ручная швабра

Скребок со съемным резиновым лезвием, которое можно заменять каждые 24-48 часов использования

Безворсовые салфетки или полотенца из микрофибры

Полотенце для пола для сбора капель (только в помещении)

Какой лучший метод очистки окон

Что касается формы, никогда не следует просто тереть мокрой шваброй по окну без определенной подготовки. К счастью, Брайант поделился полезным пошаговым руководством о том, как он выполняет эту работу от начала до конца.

Удалите пыль, паутину и мусор с помощью щетки для пыли или мягкой щетки.

С помощью ручной швабры нанесите моющий раствор на всю поверхность оконного стекла.

С помощью скребка используйте плавное, непрерывное движение, начиная с верхнего угла и двигаясь вниз.

Протрите оконные стекла тряпками, убедившись, что вы собрали любые капли и остатки влаги. Протрите оконные направляющие, где пыль может собираться и возвращаться на только что очищенные стекла.

Мытье окон домашними растворами

Хотя Брайант предпочитает использовать моющее средство для посуды и воды, существует много других домашних растворов, таких как средство для мытья окон на основе уксуса и спиртовые растворы. Независимо от того, что вы выберете, Брайант говорит, что он на самом деле предостерегает от использования аэрозольных или спрей-растворов для мытья стекол, поскольку они часто содержат аммиак, который со временем может повредить ваши окна.

Какой бы раствор вы ни использовали, ваша техника не менее важна, если не более. Как отмечает Брайант, ваша швабра поможет вам создать блеск без разводов, но вам также следует обратить внимание на то, как вы держите ручку.

Проводя резиновым лезвием по стеклу, убедитесь, что верхний край швабры опережает нижний на несколько градусов, говорит он. Это предотвратит остатки полос после каждого прохода.

После того как вы будете придерживаться правильного пути, Брайант предлагает слегка постукивать шваброй по неочищенному стеклу после каждого прохода. Это должно помочь удалить лишнюю воду во время мытья и сушки окон.

Всегда выбирайте полотенца вместо газет или бумажных полотенец, поскольку последние просто не так хорошо подходят для ваших нужд.

Совет по чистящим средствам для чистки

Не используйте смягчитель для ткани для стирки швабр, полотенец или тканей. «Он покрывает волокна и делает их менее впитывающими, что может привести к появлению полос и плохой эффективности чистки, говорит Брайант.

Другие советы по мытью окон

Если вы ищете ручную швабру для работы, Брайант предлагает измерить ваши стекла, прежде чем бежать покупать какие-либо материалы.

Если у вас многослойные окна, измерьте ширину оконного стекла, прежде чем покупать швабру, чтобы убедиться, что она поместится, говорит он, отмечая, что то же самое касается и вашей резиновой щетки. Инвестирование в слишком большие инструменты, вероятно, приведет к некачественным результатам с разводами.

Как еще один момент, Брайант говорит, что хорошей идеей будет мыть окна, когда нет прямых солнечных лучей, поскольку это может слишком быстро высушить ваш раствор и вызвать разводы. Он предлагает делать это рано утром или поздно днем в солнечный день.

Мытье в пасмурные дни — еще один вариант, но это может усложнить видимость потеков/разводов во время уборки, говорит он.