ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
115
Время на прочтение
1 мин

Весенние тренды 2026 года: Андре Тан назвал вещи, которые идеально подойдут фигуре plus-size

Дизайнер собрал новый топ трендовых вещей, которые помогут вам выглядеть элегантно и подчеркнут вашу красоту в этом сезоне.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Платья с асимметрией

Такая одежда не только делает вашу фигуру стройнее, но и добавляет элегантности. Такое платье будет роскошно смотреться с грубыми ботильонами, а также с туфлями или лоферами. Дополнять такие платья можно кожаным пальто или курткой.

Укороченное пальто

Это один из хитов этой весны. Такое пальто идеально сочетается с брюками, джинсами или юбками. Если вы не любите объемные куртки — такое пальто именно то, что нужно. Особенно трендовые сейчас — пальто с большим капюшоном.

Юбки и брюки из эко-кожи

Они придадут структуры и «вытянут» вашу фигуру. Такие варианты одежды заменят вам джинсы, носить их можно с грубыми ботильонами или каблуками.

Кюлоты

Эти брюки возвращаются в моду и особенно подходят женщинам с фигурой «яблоко» и «перевернутый треугольник». Комбинируйте кюлоты с лоферами или ботильонами.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie