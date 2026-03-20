Весенние тренды 2026 года: Андре Тан назвал вещи, которые идеально подойдут фигуре plus-size
Дизайнер собрал новый топ трендовых вещей, которые помогут вам выглядеть элегантно и подчеркнут вашу красоту в этом сезоне.
Платья с асимметрией
Такая одежда не только делает вашу фигуру стройнее, но и добавляет элегантности. Такое платье будет роскошно смотреться с грубыми ботильонами, а также с туфлями или лоферами. Дополнять такие платья можно кожаным пальто или курткой.
Укороченное пальто
Это один из хитов этой весны. Такое пальто идеально сочетается с брюками, джинсами или юбками. Если вы не любите объемные куртки — такое пальто именно то, что нужно. Особенно трендовые сейчас — пальто с большим капюшоном.
Юбки и брюки из эко-кожи
Они придадут структуры и «вытянут» вашу фигуру. Такие варианты одежды заменят вам джинсы, носить их можно с грубыми ботильонами или каблуками.
Кюлоты
Эти брюки возвращаются в моду и особенно подходят женщинам с фигурой «яблоко» и «перевернутый треугольник». Комбинируйте кюлоты с лоферами или ботильонами.