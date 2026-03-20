Як помити вікна ідеально і без зусиль: професійний мийник поділився хитриками

Миття вікон

Окрім порад щодо необхідних засобів для миття вікон , також не зайве дізнатися про деякі важливі методи, які варто враховувати, коли справа доходить до досягнення блиску без розводів.

The Spruce розпитали професійного мийника вікон Дага Браянта, і ось, що він роповів.

Який найкращий засіб для миття вікон

Браянт не використовує готові розчини та створює свої власні за допомогою лише порції рідкого мила для посуду розміром з маленьку монету на 4 літри гарячої води. Так, це все.

Він також пропонує мати під рукою такі матеріали:

Щітка для пилу або м’яка щітка

Ручна швабра

Скребок зі знімним гумовим лезом, яке можна замінювати кожні 24-48 годин використання

Безворсові серветки або рушники з мікрофібри

Рушник для підлоги для збирання крапель (лише в приміщенні).

Який найкращий метод очищення вікон

Що стосується форми, ніколи не слід просто терти мокрою шваброю по вікну без певної підготовки. На щастя, Браянт поділився корисним покроковим посібником про те, як він виконує цю роботу від початку до кінця.

Видаліть пил, павутиння та сміття за допомогою щітки для пилу або м’якої щітки.

За допомогою ручної швабри нанесіть мийний розчин на всю поверхню віконного скла.

За допомогою скребка використовуйте плавний, безперервний рух, починаючи з верхнього кута та рухаючись донизу.

Протріть шибки ганчірками, переконавшись, що ви зібрали будь-які краплі та залишки вологи. Протріть віконні напрямні, де пил може збиратися та повертатися на щойно очищені шибки.

Миття вікон домашніми розчинами

Хоча Браянт віддає перевагу використанню мийного засобу для посуду та води, існує багато інших домашніх розчинів, таких як засіб для миття вікон на основі оцту та спиртові розчини. Незалежно від того, що ви оберете, Браянт каже, що він насправді застерігає від використання аерозольних або спрей-розчинів для миття скла, оскільки вони часто містять аміак, який з часом може пошкодити ваші вікна.

Який би розчин ви не використовували, ваша техніка не менш важлива, якщо не більше. Як зазначає Браянт, ваша швабра допоможе вам створити блиск без розводів, але вам також слід звернути увагу на те, як ви тримаєте ручку.

Проводячи гумовим лезом по склу, переконайтеся, що верхній край швабри випереджає нижній на кілька градусів, каже він. Це запобіжить залишку смуг після кожного проходу.

Після того, як ви дотримуватиметеся правильного шляху, Браянт пропонує злегка постукувати шваброю по неочищеному склі після кожного проходу. Це має допомогти видалити зайву воду під час миття та сушіння вікон.

Завжди вибирайте рушники замість газет чи паперових полотенець, оскільки останні просто не так добре підходять для ваших потреб.

Порада щодо засобів для чищення

Не використовуйте пом’якшувач для тканини для прання швабр, рушників чи тканин. «Він покриває волокна і робить їх менш поглинальними, що може призвести до появи смуг та поганої ефективності чищення», — каже Брайант.

Інші поради щодо миття вікон

Якщо ви шукаєте ручну швабру для роботи, Браянт пропонує виміряти ваші шибки, перш ніж бігти купувати будь-які матеріали.

Якщо у вас багатошарові вікна, виміряйте ширину шибки, перш ніж купувати швабру, щоб переконатися, що вона поміститься, каже він, зазначаючи, що те саме стосується і вашої гумової щітки. Інвестування в занадто великі інструменти, ймовірно, призведе до неякісних результатів з розводами.

Як ще один момент, Браянт каже, що гарною ідеєю буде мити вікна, коли немає прямих сонячних променів, оскільки це може занадто швидко висушити ваш розчин і спричинити розводи. Він пропонує робити це рано-вранці або пізно вдень у сонячний день.

Миття в похмурі дні — ще один варіант, але це може ускладнити видимість патьоків/розводів під час прибирання, каже він.