Зеленский сообщил о новых запросах от США о помощи на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский

Дополнено новыми материалами

Украинские команды уже работают с пятью государствами по противодействию «Шахедам», есть запросы от американской стороны об экспертной поддержке для их военных.

Об этом в пятницу, 20 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада Рустема Умерова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

«Подробно говорим с партнерами на всех необходимых уровнях. Наши команды уже работают с пятью государствами по противодействию "Шахедам" - предоставлены экспертные оценки, помогаем строить систему защиты. Есть дополнительные запросы от других стран. Также по двум направлениям в регионе есть запросы от американской стороны об экспертной поддержке для их военных», - сообщил президент.

Зеленский добавил, что также прорабатываются запросы и европейских партнеров, силы которых базируются в этом регионе.

Напомним, Зеленский уже сообщал, что Украина рассматривает возможность предоставления экспертизы. по сбитию ударных дронов типа «Shahed» странам Ближнего Востока. Также президент сообщил, что диалог с партнерами по этому вопросу уже продолжается.

Президент подчеркивал, что подобные беспилотники используются не только против Украины, но и в конфликтах на Ближнем Востоке, в частности, во время атак на военные объекты и базы союзников США. По его мнению, это свидетельствует о более активном распространении военных технологий и усилении угроз в регионе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что использование украинских беспилотников на Ближнем Востоке не требуется США, параллельно анонсировав скорейшее окончание конфликта с Ираном.

Однако политолог Владимир Горбач видит в этих заявлениях больше политики, чем реального решения проблемы. По его мнению, войну в Иране невозможно скоро завершить без наземной операции.