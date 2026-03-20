- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 435
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский сообщил о новых запросах от США о помощи на Ближнем Востоке
Президент Украины заявил, что Украина поможет США в защите от «Шахедов».
Украинские команды уже работают с пятью государствами по противодействию «Шахедам», есть запросы от американской стороны об экспертной поддержке для их военных.
Об этом в пятницу, 20 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада Рустема Умерова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
«Подробно говорим с партнерами на всех необходимых уровнях. Наши команды уже работают с пятью государствами по противодействию "Шахедам" - предоставлены экспертные оценки, помогаем строить систему защиты. Есть дополнительные запросы от других стран. Также по двум направлениям в регионе есть запросы от американской стороны об экспертной поддержке для их военных», - сообщил президент.
Зеленский добавил, что также прорабатываются запросы и европейских партнеров, силы которых базируются в этом регионе.
Напомним, Зеленский уже сообщал, что Украина рассматривает возможность предоставления экспертизы. по сбитию ударных дронов типа «Shahed» странам Ближнего Востока. Также президент сообщил, что диалог с партнерами по этому вопросу уже продолжается.
Президент подчеркивал, что подобные беспилотники используются не только против Украины, но и в конфликтах на Ближнем Востоке, в частности, во время атак на военные объекты и базы союзников США. По его мнению, это свидетельствует о более активном распространении военных технологий и усилении угроз в регионе.
Президент США Дональд Трамп заявил, что использование украинских беспилотников на Ближнем Востоке не требуется США, параллельно анонсировав скорейшее окончание конфликта с Ираном.
Однако политолог Владимир Горбач видит в этих заявлениях больше политики, чем реального решения проблемы. По его мнению, войну в Иране невозможно скоро завершить без наземной операции.