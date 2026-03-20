Украинские военные удивлены: страны Персидского залива тратят несколько ракет Patriot на одну цель - The Times

Patriot / © Clash Report в сети Х

Украинские военные, работающие в странах Персидского залива как советники по противовоздушной обороне, были удивлены подходом местных сил к перехвату воздушных целей .

Об этом сообщает The Times .

По словам украинских офицеров, в регионе нередко применяют сразу несколько ракет Patriot для уничтожения одной цели — даже если речь идет об относительно дешевых дронах.

В то же время украинские силы ПВО, имеющие большой опыт войны с Россией, обычно используют гораздо меньше ресурсов. В частности, для уничтожения российских баллистических ракет часто достаточно одной-двух ракет.

"Меня шокировало, что они могут тратить до восьми ракет Patriot на одну цель", - отметил один из украинских военных в комментарии изданию.

Эксперты объясняют, что такая разница в подходах связана с опытом. Украина вынуждена действовать максимально эффективно из-за ограниченных ресурсов и постоянной угрозы массированных атак.

В странах Персидского залива системы часто работают в автоматическом режиме, а расчеты могут не вмешиваться вручную, что приводит к перерасходу дорогостоящих боеприпасов.

Украинские военные отмечают, что правильное управление ПВО позволяет не только повысить эффективность перехвата, но и существенно уменьшить расходы — что критически важно в современной войне.

Ранее речь шла о том, как помощь Киева в конфликте на Ближнем Востоке повлияет на США. По мнению аналитиков, вклад Украины в борьбу с иранскими дронами в Персидском заливе может найти отклик у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Вероятно, такой шаг покажет американцам, что у Украины действительно больше «карт» для влияния на Россию. Такое мнение высказал заместитель директора Программы по России Фонда защиты демократий Джон Гарди, добавив, что подход Трампа вряд ли коренным образом изменится.