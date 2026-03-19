ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
182
Время на прочтение
1 мин

На Землю надвигается магнитная буря: с какой силой будет штормить и что делать

После кратковременного периода уменьшенного действия от текущих эффектов корональных дыр скоро Землю накроет массивная магнитная буря.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Корональные выбросы массы – это огромные потоки плазмы и магнитного поля Солнца

Корональные выбросы массы — это огромные потоки плазмы и магнитного поля Солнца

В пятницу, 20 марта, ожидается уровень К-индекса около 6,3, что соответствует красному уровню и указывает на интенсивные магнитные бури.

Ученые сообщили о произошедшей недавно мощной вспышке на Солнце. Его следствием станет усиление геомагнитной активности к магнитной буре уровня STORM G3.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

  • Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

  • Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя

Почему происходит магнитная буря

Солнечные вспышки или геомагнитные бури — это внутренние реакции Солнца, в том числе выбросы солнечной массы и поверхностные вспышки, высвобождающие энергию по всем направлениям. Они возникают, когда мощные взрывы энергии высвобождают заряженные частицы — преимущественно протоны и электроны.

Сталкиваясь с атмосферой Земли, частицы создают разные эффекты — от полярного сияния до сбоев в электросетях.

Солнечные вспышки классифицируются по интенсивности излучения на классы A, B, C, M, X, где А — это самые слабые вспышки, а Х — самые сильные. Каждый класс делится на 9 категорий (например, C1-C9), но каждый класс в 10 раз мощнее предыдущего. Часто солнечные вспышки сопровождаются корональными выбросами массы.

Магнитные бури вызывают появление полярного сияния, но они также могут нанести значительный ущерб электронике, электросетям, а также спутниковой и радиосвязи.

Дата публикации
Количество просмотров
182
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie