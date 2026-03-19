- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 182
- Время на прочтение
- 1 мин
На Землю надвигается магнитная буря: с какой силой будет штормить и что делать
После кратковременного периода уменьшенного действия от текущих эффектов корональных дыр скоро Землю накроет массивная магнитная буря.
В пятницу, 20 марта, ожидается уровень К-индекса около 6,3, что соответствует красному уровню и указывает на интенсивные магнитные бури.
Ученые сообщили о произошедшей недавно мощной вспышке на Солнце. Его следствием станет усиление геомагнитной активности к магнитной буре уровня STORM G3.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду
Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя
Почему происходит магнитная буря
Солнечные вспышки или геомагнитные бури — это внутренние реакции Солнца, в том числе выбросы солнечной массы и поверхностные вспышки, высвобождающие энергию по всем направлениям. Они возникают, когда мощные взрывы энергии высвобождают заряженные частицы — преимущественно протоны и электроны.
Сталкиваясь с атмосферой Земли, частицы создают разные эффекты — от полярного сияния до сбоев в электросетях.
Солнечные вспышки классифицируются по интенсивности излучения на классы A, B, C, M, X, где А — это самые слабые вспышки, а Х — самые сильные. Каждый класс делится на 9 категорий (например, C1-C9), но каждый класс в 10 раз мощнее предыдущего. Часто солнечные вспышки сопровождаются корональными выбросами массы.
Магнитные бури вызывают появление полярного сияния, но они также могут нанести значительный ущерб электронике, электросетям, а также спутниковой и радиосвязи.