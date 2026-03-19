На Землю надвигается магнитная буря: с какой силой будет штормить и что делать

Корональные выбросы массы — это огромные потоки плазмы и магнитного поля Солнца / © ТСН.ua

В пятницу, 20 марта, ожидается уровень К-индекса около 6,3, что соответствует красному уровню и указывает на интенсивные магнитные бури.

Ученые сообщили о произошедшей недавно мощной вспышке на Солнце. Его следствием станет усиление геомагнитной активности к магнитной буре уровня STORM G3.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя

Почему происходит магнитная буря

Солнечные вспышки или геомагнитные бури — это внутренние реакции Солнца, в том числе выбросы солнечной массы и поверхностные вспышки, высвобождающие энергию по всем направлениям. Они возникают, когда мощные взрывы энергии высвобождают заряженные частицы — преимущественно протоны и электроны.

Сталкиваясь с атмосферой Земли, частицы создают разные эффекты — от полярного сияния до сбоев в электросетях.

Солнечные вспышки классифицируются по интенсивности излучения на классы A, B, C, M, X, где А — это самые слабые вспышки, а Х — самые сильные. Каждый класс делится на 9 категорий (например, C1-C9), но каждый класс в 10 раз мощнее предыдущего. Часто солнечные вспышки сопровождаются корональными выбросами массы.

Магнитные бури вызывают появление полярного сияния, но они также могут нанести значительный ущерб электронике, электросетям, а также спутниковой и радиосвязи.