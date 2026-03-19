Война на Ближнем Востоке бьет по кошелькам украинцев: в НБУ предупредили о скачке цен

Горючее / © pixabay.com

Война на Ближнем Востоке перестала быть исключительно геополитической проблемой региона и уже ощутимо сказывается на экономике Украины. В марте цены на топливо на украинских АЗС выросли на 12,5% и, по прогнозам специалистов, этот рост может усилиться до 16%.

Национальный банк Украины проанализировал ситуацию и предупредил о возможных экономических и безопасных последствиях затяжного конфликта.

Замглавы Нацбанка Владимир Лепушинский объяснил механизм влияния мировых событий на украинские цены. По его словам, если нынешние цены на энергоносители закрепятся на высоком уровне, прямое влияние подорожания горючего на годовую инфляцию в Украине составит около 0,45%.

Однако наибольшую угрозу представляют вторичные эффекты. Из-за подорожания логистики и производства конечные цены на товары могут возрасти еще больше — эти эффекты могут быть вдвое больше прямых.

«В случае продолжения напряжения, блокирования Ормузского пролива, который поддержит цены на энергоносители на высоком уровне, это может привести к более высоким показателям инфляции к концу этого года», — отметил Лепушинский.

Воздействие на внешнюю торговлю и импорт

Кроме инфляционного давления, удорожание энергоносителей ударит и по внешней торговле Украины. Аналитики НБУ подсчитали, что если мировая цена на нефть удержится в диапазоне 80–100 долларов за баррель, стоимость украинского импорта может вырасти на сумму от 1,5 до 3 миллиардов долларов.

В то же время, в Нацбанке успокаивают по экспорту — существенных рисков пока не ожидается, поскольку логистические пути для украинских товаров остаются стабильными. Прямое влияние на ВВП страны также оценивается как ограниченное. Однако возможные косвенные потери, если экономики ключевых торговых партнеров Украины, прежде всего стран ЕС, начнут замедляться из-за глобальной нестабильности.

Глава Национального банка Андрей Пышный подчеркнул, что война на Ближнем Востоке имеет не только экономическое, но и серьезное измерение безопасности для нашего государства. Высокие цены на нефть создают дополнительные финансовые возможности России продолжать вооруженную агрессию против Украины.

Кроме того, распыление внимания и ресурсов мирового сообщества несет прямую угрозу украинскому небу.

Также, как отмечал президент, затяжной конфликт может создавать дефицит, связанный с необходимостью поддерживать достаточный уровень противовоздушной обороны. Так что растет риск интенсификации обстрелов», — отметил глава украинского регулятора.

Напомним, по оценкам экономиста Олега Пендзина, цены на топливо в Украине могут вырасти на 5-7 грн за литр, если стоимость нефти превысит 100 дол. за баррель. Это создает дополнительные риски для аграриев перед посевной и может спровоцировать подорожание продуктов, хотя хороший урожай способен частично компенсировать это негативное влияние.

Также, директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн утверждает, что в марте Украина будет полностью обеспечена горючим, но в апреле ситуация может быть непростой.