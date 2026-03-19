Израиль идет по пути Путина: чем грозит миру уничтожение энергосистемы Ирана

Бомбардировки Израилем газового месторождения Южный Парс имеют жуткие параллели с российскими атаками на украинскую инфраструктуру, которые международное сообщество осудило как возможные военные преступления. Такое мнение высказал редактор отдела международных дел Сэм Кили, подчеркнув, что подобная стратегия лишь причиняет ненужную боль населению и не способна заставить режим капитулировать.

Позиция Дональда Трампа и угроза экономике

Даже Дональд Трамп выразил разочарование ударами правительства Биньямина Нетаньяху по иранским энергообъектам. Политика беспокоит не гуманитарный аспект, а стремительный рост цен на энергоносители: после атаки на Южный Парс и ответа Ирана по катарскому объекту Рас-Лаффан цены на газ в Европе подскочили на 20%.

«Израиль, разгневанный случившимся на Ближнем Востоке, жестоко обрушился на крупный объект, известный как газовое месторождение Южный Парс в Иране. Пострадала относительно небольшая часть. Соединенные Штаты ничего не знали об этой конкретной атаке… Израиль больше не будет совершать атаки», — отметил в своем сообщении на платформе Truth Social Трамп.

В то же время он предупредил Тегеран:

«Я не хочу санкционировать такой уровень насилия и разрушений из-за долгосрочных последствий, которые это будет иметь для будущего Ирана, но если катарский СПГ снова будет атакован, я без колебаний сделаю это».

Аналогия с действиями России

Эксперты отмечают идентичность методов Израиля и РФ. К примеру, 5 декабря 2025 года Великобритания и еще 42 страны официально заявили, что удары России по гражданской инфраструктуре могут квалифицироваться как военные преступления.

«Незаконные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты являются нарушением международного гуманитарного права, в частности, принципа различения, закрепленного в Женевских конвенциях, и поэтому могут считаться военными преступлениями», — отметил представитель Британии в ОБСЕ Нил Голланд.

По оценкам Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) дестабилизация на Ближнем Востоке играет на руку только Москве. За счет роста мировых цен Россия может получать дополнительно от 8 до 16 млрд евро ежегодных доходов. Это становится еще одним стимулом для европейских стран дистанцироваться от конфликта, который они склонны считать незаконным по своим методам ведения.

Напомним, в среду, 18 марта, Иран заявил, что США и Израиль нанесли удар по крупнейшему газовому месторождению «Южный Парс» и связанной с ним инфраструктуре. Это первая атака на добывающие объекты Ирана с начала войны.

В свою очередь, Иран нанес ракетный удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен самый мощный в мире комплекс заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Также ранее Иран и Россия заявили о «прилете» на территории атомной электростанции в иранском городе Бушер вблизи активного энергоблока.