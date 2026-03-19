Пит Гегсет / © Associated Press

США нанесли удары по более чем 7000 целям на территории Ирана и объектам его военной инфраструктуры. В частности, анонсированы самые «мощные» атаки за все время.

Об этом заявил глава Минобороны США Пит Хегсет, пишет Clash Report.

По его словам, речь идет не о постепенном применении, а о «чрезмерной силе с высокой точностью».

Хегсет также анонсировал, что сегодня ожидается «крупнейший пакет ударов» с начала операции. Он подчеркнул, что американские возможности продолжают расти, в то время как иранские — «деградируют».

«Мы охотимся и наносим удары — смерть и разрушение сверху», — заявил он.

Удары по Ирану — последние новости

В среду, 18 марта, Иран заявил, что США и Израиль нанесли удар по крупнейшему газовому месторождению мира — «Южный Парс». Это первая атака на иранские объекты добычи нефти и газа с начала конфликта. Месторождение критически важно для энергетики региона и обеспечивает значительные объемы поставок газа, в частности для Турции. В ответ Иран пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива, назвав их «законными целями».

Также в Иране зафиксировали прилет по АЭС в городе Бушер. По информации иранской и российской сторон, попадание произошло вблизи работающего энергоблока. Инцидент вызвал обеспокоенность возможным радиационным риском на фоне войны Ирана с Израилем и США. В настоящее время РФ готовит эвакуацию своих сотрудников. Иранская Организация по атомной энергии сообщила, что «никакие финансовые, технические или человеческие потери не зафиксированы и ни одна часть станции не была повреждена». В то же время МАГАТЭ пытается получить полную информацию.