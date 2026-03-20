Мобилизация в Украине: какие гражданские вакансии предлагают с бронированием

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и призыву подлежат все военнообязанные мужчины. В то же время, закон предусматривает исключения — это граждане, имеющие отсрочку или оформленное бронирование. Само бронирование позволяет работникам оставаться на своих рабочих местах и не быть призванными в армию.

Что такое бронирование и кто может его получить

Бронирование — это временная отсрочка от мобилизации (обычно сроком от 6 до 12 месяцев), предоставляемая работникам критически важных для экономики и жизнедеятельности населения предприятий, а также органов государственной власти.

По состоянию на март 2026 право на бронирование имеют:

Сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления.

Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Персонал сферы энергетики, транспорта, связи и другой критической инфраструктуры.

Сотрудники частных компаний, которые признаны «критически важными» на основе уплаченных налогов, суммы валютных поступлений или стратегического значения для региона.

С 1 января 2026 года критерии бронирования обновились. Для частных предприятий ключевым условием является уровень средней заработной платы. Она должна быть не ниже 21 617,5 грн, что соответствует 2,5 размера минимальной заработной платы.

Кроме того, работник должен официально находиться в штате и иметь актуальные данные в реестре Оберег.

Кому предлагают бронирование и какие требования

Рынок труда приспособился к условиям мобилизации. На порталах поиска работы, в частности, на Work.ua, появился отдельный раздел для вакансий с бронированием.

Наибольший спрос наблюдается на квалифицированные рабочие специальности. Бронирование чаще всего предлагают специалистам, без которых производственный процесс может остановиться, в частности:

Технические специалисты: инженеры и мастера на заводах ОПК и в энергетических компаниях.

Логисты: водители грузовиков, поскольку стабильность поставок стратегически важна.

Пищевые работники хлебозаводов и мясокомбинатов, обеспечивающих продовольственную безопасность.

Всего доступны тысячи вакансий с бронированием более чем в 30 категориях, таких как «Строительство, архитектура», «Логистика, склад, ВЭД», «Управление персоналом, HR», «СМИ, издательство, полиграфия» и другие.

Какие вакансии с бронированием предлагают в Украине

Среди предложений работы с бронированием больше всего вакансий сосредоточено в областях, которые признаны критически важными для функционирования государства.

Производство и промышленность

Предприятия активно ищут слесарей, токарей, электриков, операторов производственных линий, инженеров разных специальностей. Такие вакансии часто подразумевают бронирование, ведь производство обеспечивает как гражданские нужды, так и потребности обороны.

К примеру, в Вишневом (Киевская область) на предприятие ищут сварщика электроконструкций. Среди требований опыт работы от одного года. Зарплата от 40 тысяч гривен.

В Киеве на «Укрпочту» ищут руководителя отдела инженерной инфраструктуры, в Харькове — электричество в сеть супермаркетов. Обе вакансии предусматривают бронирование.

Строительство и инфраструктура

В этой категории спрос сохраняется на строителей, сварщиков, прорабов, монтажников, инженеров-проектировщиков. Эти специалисты необходимы для восстановления поврежденной инфраструктуры, строительства дорог и реализации новых проектов.

Транспорт и логистика

Компании предлагают работу для водителей — в частности, международных перевозок, логистов, диспетчеров. Бронирование в этой категории нужно, ведь бесперебойная логистика критически важна для экономики и поставки армии.

К примеру, в Киеве предлагают работу водителем мусоровоза с бронированием. Требований всего несколько: наличие удостоверения категории С и управление грузовым транспортом. Зарплата: 40 — 50 тысяч гривен.

Еще одна вакансия с бронированием — водитель-международник. Компания ищет специалистов с опытом работы от одного года.

IТ и офисные специальности

Хотя таких вакансий меньше, все же встречаются предложения для программистов, системных администраторов, бухгалтеров.

Обычно бронирование возможно в крупных компаниях или работающих на оборону или критическую инфраструктуру.

Медицина и фармацевтика

В этой категории есть вакансии для врачей, медсестер и фармацевтов. Медицинская система нуждается в стабильной работе, поэтому часть работников также может быть забронирована.

Агросектор

В сельском хозяйстве ищут механизаторов, агрономов, водителей сельхозтехники.

Для получения бронирования кандидат должен состоять на военном учете, работать официально в штате и иметь актуальные данные в реестрах.

В то же время закон не устанавливает обязательный срок работы перед бронированием. То есть, компания может подать работника на бронь даже в первый день после трудоустройства.

В Украине разрешили бронировать нарушителей военного учета

Напомним, что недавно в Украине обновили правила бронирования от мобилизации.

Теперь работников с неуточненными военно-учетными данными также можно временно бронировать, но только на предприятиях, которые критически важны для оборонной сферы.