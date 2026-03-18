РФ перешла к регулярным массированным атакам: Зеленский раскрыл новую тактику Путина

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

РФ перешла к регулярным массированным атакам на украинскую критическую инфраструктуру, все чаще используя баллистические ракеты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами в Мадриде.

По словам главы государства, интенсивность вражеских обстрелов остается стабильно высокой: ежемесячно зафиксировано от пяти до шести масштабных комбинированных атак. Основной целью захватчиков остаются энергетический сектор и гражданские объекты в украинских городах. Президент подчеркнул, что агрессор начал активнее применять вооружение, которое труднее всего перехватить средствами ПВО.

«Россия позволяет использовать больше баллистики, чем раньше это было. И это десятки только баллистических ракет в месяц, еще значительное количество крылатых ракет и более разрушительные дроны», — отметил Владимир Зеленский.

Из-за постоянного использования врагом большого количества средств воздушного нападения Украина испытывает непрерывную потребность в пополнении запасов зенитных ракет.

Напомним, разведка США уверена, что Москва настроена продолжать медленную войну на истощение, пока не достигнет поставленных целей.

К тому же, российские войска возобновили штурмовые действия на трех острейших участках Донецкого и Запорожского направлений фронта в пределах своего запланированного весенне-летнего наступления.

Ранее мы писали, что, несмотря на попытки российского командования растянуть линию фронта и прорвать оборону ВСУ, украинские защитники демонстрируют успехи на Славянском, Александровском и Гуляйпольском направлениях. Все подробности с фронта читайте в материале ТСН.