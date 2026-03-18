Армию РФ загнали в гигантскую "килзону", а новое наступление оборачивается катастрофой: обзор фронта и карта боев

Война в Украине

Российское командование начало запланированную весенне-летнюю наступательную кампанию, попытавшись воспользоваться плотным туманом для прорыва украинских позиций. Однако ставка на «невидимость» обернулась для врага катастрофой.

ТСН.ua собрал главные подробности с фронта.

Запорожское направление: провал весеннего наступления РФ

Планируемый старт масштабной наступательной кампании РФ на Запорожском направлении закончился массовыми потерями. Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди на позывной «Мадяр» сообщил, что враг попытался использовать изменение погоды для незаметного продвижения на отрезке Родинское — Гуляйполе.

Оккупанты бросили в бой пехоту, бронетехнику, мотоциклы и даже конницу. Однако украинские операторы дронов обнаружили и разгромили штурмовые группы еще на подступах.

«Общие потери оккупантов значительно больше. 900+ червей упаковали Птицы СБС в саванну в течение всего полутора суток, на отрезке фронта ровно в сотню километров», — рассказал «Мадяр».

Прорвать линию фронта противнику не удалось ни на одном из участков.

В то же время, по данным ISW, геолокационные кадры за 17 марта свидетельствуют, что украинские войска имели тактическое продвижение в центральной части Новоданиловки (южнее Орехова). Однако фиксируется и незначительное продвижение российских войск к югу от населенного пункта Железнодорожное (западнее Гуляйполя).

Донецкая область: превращение городов в «кил-зоны»

Военнослужащий 25-й бригады с позывным «Мучной» рассказал, что происходит на покровском направлении.

По его словам, ситуация вокруг населённого пункта Родинское стала показательным примером грамотной обороны городской застройки. По данным бойцов 14-й бригады НГУ «Красная Калина», враг сумел просочиться в город и пытается накапливаться малыми группами по подвалам и дворам.

«Но ключевой момент — выйти за пределы города им не дают. Наши силы контролируют подходы и логистику, фактически замкнув противника внутри. Семейское для них превратилось в классическую кол-зону», — сообщил «Мучной».

Сложнее ситуация вблизи Гришиного. Враг давит непрерывно, атакуя волнами, пытаясь продавить украинскую оборону. Несмотря на тяжелые бои, украинские воины удерживают остатки позиций, не давая россиянам полностью закрепиться в селе.

Что происходит на Александровском направлении

Здесь идет системная работа ВСУ на истощение враждебной логистики. «Мучной» также рассказал о боях за ключевые рубежи:

Калиновское: полностью находится в серой зоне. Продолжаются контактные бои, контроль нестабильный.

Новониколаевка: населенный пункт пока остается за противником, украинские силы предпринимают попытки закрепления.

Линия Березово-Терново: ВСУ системно перерезают логистические пути россиян, «давя» подвоз резервов и боекомплекта перед финальным ударом.

Великомихайловский плацдарм: украинские силы мощно давят из района Хорошего в сторону Вороного. Сохранение этой динамики чревато полуокружением для российского гарнизона в Новоселовке. Кроме того, ВСУ продвинулись севернее Новоивановки.

Возможно ли наступление россиян на Славянском направлении

Несмотря на громкие реляции российских пропагандистов о якобы захвате населенных пунктов Резниковка и Каленики, ситуация там контролируется ВСУ.

«Оба населенных пункта содержатся нашими силами, контроль как физический, так и огневой. Все заявления противника о „захвате“ — очередной информационный шум», — отмечает «Мучной».

Враг работает дистанционно — артиллерией и FPV-дронами по Рай-Александровке. Юго-западнее Розниковки российские саперы проходят подходы, однако до реального наступления на Каленики россиянам еще предстоит продираться через не менее пяти лесополос.

Кроме того, по данным ISW, представитель украинской бригады на Лиманском направлении сообщил о полном отсутствии врага в Лимане — город окончательно зачищен.

Купянское направление: ликвидация «мясных» штурмов

В Харьковской области российская армия не прекращает лобовые атаки на позиции 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Однако тактика «пушечного мяса» дает сбой.

Попытки механизированного штурма завершаются сокрушительным фиаско: под точным огнем разведки и артиллерии вражеские бронеколонны быстро превращаются в пешие группы, которые полностью уничтожаются на подступах. В сутки армия РФ не достигла здесь ни одного территориального прогресса.

Сумщина: бесполезные попытки создания «буферной зоны»

Российские войска пытаются активизироваться на севере Сумской области. Военный эксперт Иван Тимочко в эфире «Киев 24» объяснил замысел Кремля.

«Противник пытается там взять под контроль часть населенных пунктов. Они начали проникать в лесистую местность, пытаться занимать населенные пункты на самой границе с целью тысячи порезов», — отметил эксперт.

Главная цель таких действий — не полноценный прорыв, а создание постоянного напряжения и растяжения украинской линии фронта, чтобы вынудить ВСУ отвлекать резервы от горячих участков Донбасса и юга. Аналитики ISW подтверждают, что никаких успехов в продвижении на севере Сумской области враг не имеет.

Что говорят в Генштабе

По данным Генштаба, интенсивность боевых действий в Украине остается стабильно высокой. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 268 боевых столкновений.

Украинские защитники продолжают методически истощать наступательный потенциал российских войск. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали или ранили 1710 оккупантов. Общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения ориентировочно достигли 1282570 человек.

Кроме того, за сутки уничтожены десятки единиц вражеской техники:

танки — 3 ед.;

боевые бронированные машины — 11 ед;

артиллерийские системы — 29 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1189 ед;

автомобильная техника — 230 ед.

Эпицентр противостояния: Покровское и Константиновское направления

Самая тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой области. Российская армия сосредоточила основные удары на нескольких участках, параллельно сбросив 170 управляемых авиабомб (КАБ) и применив более 5000 дронов-камикадзе.

Покровское направление: враг совершил 70 атак, пытаясь продвинуться вблизи Мирнограда, Покровска, Удачного, Новопавловки и других населенных пунктов. Благодаря действиям ВСУ только на этом участке ликвидировано 197 окупантов и еще 70 ранены. Уничтожены танк, бронемашины и подавлен 191 вражеский беспилотник.

Константиновское направление: зафиксировано 44 штурма украинских позиций в районах Константиновки, Иванополья, Степановки и других сел.

Купянское и Южно-Слобожанское направления: оккупанты совершили 25 атак (по 13 и 12 соответственно), пытаясь прорвать оборону возле Волчанска, Песчаного, Петропавловки и Глушковки.

Что происходит на южном фронте

В Запорожье активные действия продолжаются на Гуляйпольском направлении. Там произошла 31 атака в районах Железнодорожного, Гуляйполя, Мирного и Доброполья. Враг задействовал авиацию по Воздвиженской, Копанях и Зеленой Диброве. На Ореховском направлении защитники успешно отразили две атаки вблизи Степного.

На Приднепровском направлении попытка врага атаковать в сторону острова Белогрудого завершилась неудачей.