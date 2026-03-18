США потребуют 15 000 долларов залога за визу: для каких стран изменили правила

США сменили визовые правила

В США расширяется программа финансовых гарантий для иностранцев. Теперь гражданам 50 стран придется вносить немалый денежный залог при подаче документов на получение права на въезд в США.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на анонимного представителя Государственного департамента.

Кого коснутся новых правил

Обновленная программа визовых залогов вступит в силу уже 2 апреля. Она потребует от иностранцев уплаты 15 000 долларов за оформление визы категории B1 или B2, выдаваемой для деловых поездок и туризма.

В список, ранее состоявший преимущественно из африканских государств (38 стран), теперь добавлено еще 12 новых:

Грузия

Камбоджа

Эфиопия

Гренада

Лесото

Маврикий

Монголия

Мозамбик

Никарагуа

Папуа-Новая Гвинея

Сейшельские острова

Тунис

Зачем нужен залог и как его вернуть

Главная цель такой инициативы — предотвратить ситуации, когда туристы нарушают закон и остаются в США по истечении срока действия визы. В Госдепе отмечают, что программа уже доказала свою эффективность и реально снизила количество нелегалов.

Представитель ведомства объяснил, что деньги не конфискуются навсегда. Залог в полном объеме будет возвращен владельцу визы, если он вовремя вернется домой согласно визовым условиям, или если вообще отменит свою поездку в США.

Жесткая иммиграционная политика Трампа

Расширение программы застав является частью общего жесткого курса администрации Дональда Трампа. С момента вступления в должность он инициировал масштабные кампании по депортации, массовое аннулирование виз и грин-карт, а также тщательную проверку социальных сетей и прошлых публичных заявлений иммигрантов. В июне прошлого года Трамп также издал указ, полностью или частично запретивший въезд гражданам 19 стран по соображениям национальной безопасности.

Правозащитные организации резко осуждают такую политику и подчеркивают, что она ограничивает свободу слова и право на справедливое разбирательство. В то же время сам президент и его союзники настаивают, что эти шаги жизненно необходимы для обеспечения внутренней безопасности Соединенных Штатов.

