- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1196
- Время на прочтение
- 3 мин
Россия сохраняет преимущество в войне: разведка США сделала тревожное заявление относительно Украины
Разведка США уверена, что Москва настроена продолжать медленную войну на истощение, пока не достигнет поставленных целей.
По оценкам американской разведки, российские оккупационные войска удерживают преимущество на поле боя в Украине, и Кремль готов продолжать боевые действия в формате войны на истощение.
Об этом заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард во время официальных слушаний о мировых угрозах перед Комитетом Сената по разведке.
Оценка ситуации на фронте
Анализируя ход боевых действий за последнее время, глава американской разведки констатировала, что инициатива остается на стороне страны-агрессора.
"В течение прошлого года разведывательное сообщество оценивает, что Россия сохранила преимущество в войне против Украины", — подчеркнула Габбард в своем докладе.
Она также отметила, что в настоящее время продолжаются переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве США. Однако, пока окончательный компромисс не будет найден, рассчитывать на скорое прекращение огня не стоит.
Планы Кремля: война на истощение
По прогнозам американской разведки, российское руководство не собирается отступать от своих первоначальных намерений и готово к длительному противостоянию, чтобы истощить украинские ресурсы.
"Пока такое соглашение не будет заключено, Москва, вероятно, будет продолжать вести медленную войну на истощение, пока не сочтет, что ее цели были достигнуты", — подчеркнула Тулси Габбард.
Ситуация на фронте: между ИПСО Кремля и тяжелыми боями
Россия пытается создать иллюзию обвала украинского фронта, чтобы заставить Запад давить на Киев ради уступок. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов преувеличивает тактические детали и масштабы успехов российской армии, формируя ложное представление о якобы контроле над десятком сел, хотя аналитики ISW подтверждают лишь частичное присутствие оккупантов в некоторых из них.
Более того, Герасимов пытался приуменьшить успехи украинских войск в Запорожской области, заявляя, что российские силы сохраняют инициативу, тогда как на самом деле ВСУ освободили более 400 кв. км территории с конца января по середину марта. По оценкам аналитиков, реальная ситуация кардинально иная: линия фронта остается стабильной, а в феврале Украина освободила больше территорий, чем захватили оккупанты.
Тем временем украинские силы смогли сорвать контрнаступление российских оккупантов в Днепропетровской области, однако ситуация в Донецкой области остается крайне сложной. Военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, что на менее стратегических для РФ направлениях успехи ВСУ не меняют общей картины , ведь основные усилия и рекордное количество штурмов оккупанты сосредоточили именно в Донецкой области.
Эксперт подчеркнул, что враг имеет тактические успехи на Константиновском направлении и создает предпосылки для флангового охвата позиций Сил обороны Украины. Противник активно атакует с господствующих высот, применяя авиационные бомбы и тяжелую артиллерию, пытаясь продвинуться к Краматорску и Покровску, что является стратегической целью для Кремля.
Вместе с тем, российские войска возобновили штурмовые действия на трех самых острых участках Донецкого и Запорожского направлений фронта в пределах своего запланированного весенне-летнего наступления. Как сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяр», враг воспользовался резким изменением погоды 17-18 марта и начал атаковать накопленной пехотой, мотоциклами и бронетехникой.
Однако всего за полтора дня на отрезке фронта в сотню километров подразделения «Птахи Мадяра» и смежные экипажи БпЛА ликвидировали и ранили более 900 российских военных. По словам Бровди, защитники на земле были невероятны, и ни одного участка на этом отрезке противник не смог продавить.
Одним из самых сложных на Запорожье сегодня стал Гуляйпольский отрезок фронта, где соотношение сил составляет примерно один к восьми. Путь к передовой здесь полностью разбит, а логистика почти парализована из-за непрерывных ударов вражеской авиации, которая засыпает позиции ВСУ управляемыми авиабомбами.
Из-за невозможности наземной доставки основная работа ложится на плечи экипажей тяжелых бомберов 154-й механизированной бригады. Как рассказал командир взвода ударных беспилотников с псевдо «Крузак», враг перебросил на это направление подготовленные подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии, оснащенные средствами РЭБ, однако украинские пилоты продолжают уничтожать вражеские группы тяжелыми бомберами.