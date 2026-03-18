Россия сохраняет преимущество в войне: разведка США сделала тревожное заявление относительно Украины

Директор Нацразведки США Тулси Габард / © Associated Press

По оценкам американской разведки, российские оккупационные войска удерживают преимущество на поле боя в Украине, и Кремль готов продолжать боевые действия в формате войны на истощение.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард во время официальных слушаний о мировых угрозах перед Комитетом Сената по разведке.

Оценка ситуации на фронте

Анализируя ход боевых действий за последнее время, глава американской разведки констатировала, что инициатива остается на стороне страны-агрессора.

"В течение прошлого года разведывательное сообщество оценивает, что Россия сохранила преимущество в войне против Украины", — подчеркнула Габбард в своем докладе.

Она также отметила, что в настоящее время продолжаются переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве США. Однако, пока окончательный компромисс не будет найден, рассчитывать на скорое прекращение огня не стоит.

Планы Кремля: война на истощение

По прогнозам американской разведки, российское руководство не собирается отступать от своих первоначальных намерений и готово к длительному противостоянию, чтобы истощить украинские ресурсы.

"Пока такое соглашение не будет заключено, Москва, вероятно, будет продолжать вести медленную войну на истощение, пока не сочтет, что ее цели были достигнуты", — подчеркнула Тулси Габбард.

Ситуация на фронте: между ИПСО Кремля и тяжелыми боями

Россия пытается создать иллюзию обвала украинского фронта, чтобы заставить Запад давить на Киев ради уступок. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов преувеличивает тактические детали и масштабы успехов российской армии, формируя ложное представление о якобы контроле над десятком сел, хотя аналитики ISW подтверждают лишь частичное присутствие оккупантов в некоторых из них.

Более того, Герасимов пытался приуменьшить успехи украинских войск в Запорожской области, заявляя, что российские силы сохраняют инициативу, тогда как на самом деле ВСУ освободили более 400 кв. км территории с конца января по середину марта. По оценкам аналитиков, реальная ситуация кардинально иная: линия фронта остается стабильной, а в феврале Украина освободила больше территорий, чем захватили оккупанты.

Тем временем украинские силы смогли сорвать контрнаступление российских оккупантов в Днепропетровской области, однако ситуация в Донецкой области остается крайне сложной. Военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, что на менее стратегических для РФ направлениях успехи ВСУ не меняют общей картины , ведь основные усилия и рекордное количество штурмов оккупанты сосредоточили именно в Донецкой области.

Эксперт подчеркнул, что враг имеет тактические успехи на Константиновском направлении и создает предпосылки для флангового охвата позиций Сил обороны Украины. Противник активно атакует с господствующих высот, применяя авиационные бомбы и тяжелую артиллерию, пытаясь продвинуться к Краматорску и Покровску, что является стратегической целью для Кремля.

Вместе с тем, российские войска возобновили штурмовые действия на трех самых острых участках Донецкого и Запорожского направлений фронта в пределах своего запланированного весенне-летнего наступления. Как сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяр», враг воспользовался резким изменением погоды 17-18 марта и начал атаковать накопленной пехотой, мотоциклами и бронетехникой.

Однако всего за полтора дня на отрезке фронта в сотню километров подразделения «Птахи Мадяра» и смежные экипажи БпЛА ликвидировали и ранили более 900 российских военных. По словам Бровди, защитники на земле были невероятны, и ни одного участка на этом отрезке противник не смог продавить.

Одним из самых сложных на Запорожье сегодня стал Гуляйпольский отрезок фронта, где соотношение сил составляет примерно один к восьми. Путь к передовой здесь полностью разбит, а логистика почти парализована из-за непрерывных ударов вражеской авиации, которая засыпает позиции ВСУ управляемыми авиабомбами.

Из-за невозможности наземной доставки основная работа ложится на плечи экипажей тяжелых бомберов 154-й механизированной бригады. Как рассказал командир взвода ударных беспилотников с псевдо «Крузак», враг перебросил на это направление подготовленные подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии, оснащенные средствами РЭБ, однако украинские пилоты продолжают уничтожать вражеские группы тяжелыми бомберами.