Российские войска возобновили штурмовые действия на трех самых острых участках Донецкого и Запорожского направлений фронта в рамках своего запланированного весенне-летнего наступления. Только за полтора суток боев враг понес огромные потери.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр».

Весеннее наступление РФ на фронте

«Резкая смена погоды 17-18 марта на трех самых острых участках Донецкого и Запорожского направлений (Добропольский, Покровский и Гуляйпольский отрезки), а также запланированный и несколько перегретый противником старт весенне-летней кампании, подтолкнули врага к возобновлению штурмовых действий под занавесом долгожданной в течение марта непогоды», — говорится в заметке Бровди.

Под покровом ночи первые заранее инфильтрированные группы врага, сидевшие «консервами», начали активные действия и встретились с ответным огнем в виде дроновых ударов. Еще до полуночи бойцы бригады «Птахы Мадьяра» ликвидировали более сотни оккупантов.

На рассвете 17 марта российская армия одновременно на десятке участков начала атаковать накопленной пехотой, мотоциклами, бронетехникой и даже лошадьми. В течение тех суток «Птахы Мадьяра» ликвидировали и ранили более 500 захватчиков (292 — убиты и 221 раненый).

«Но туман различной плотности никуда не делся и до сих пор, поэтому ночь 18 марта затянулась во времени, несколько с меньшей компрессией, но по состоянию на 12:00 стала ценой бессмысленности еще для 277 червей (141 — 200 и 136 — 300)», — говорится в заявлении командующего СБС о вражеских потерях.

Потери врага во время наступления

Всего лишь в течение полутора суток на отрезке фронта ровно в сотню километров (Родинское — Гуляйполе) «Птахы Мадьяра» уничтожили и ранили более 900 российских военных.

«900 за полтора суток — это несколько новая отметка. Честь, Джентельмены птичьей субкультуры СБС. Смежники бпс-дронщики бригад тоже жирно поработали. А защитники на земле были непревзойденные — ни одного участка за полтора суток на вышеупомянутом отрезке противник не продавил«, — отметил Бровди.

«Весенне-летнее червячье наступление будем считать частично откупоренным. А впереди еще 12 часов суток текущих», — резюмировал «Мадьяр».

Бои в Запорожской области — последние новости

С конца января по 10 марта ВСУ деоккупировали более 400 км² на Александровском и Гуляйпольском направлениях, сорвав наступление РФ на Запорожье. По данным ISW, Силы обороны зашли в Сичневе, продвинулись к окраинам Воскресенки, закрепились в Новониколаевке и освободили Рыбное. Приблизившись на 2 км к трассе Гуляйполе — Большая Новоселка, украинские военные установили огневой контроль над логистикой врага, заставляя подразделения 39-й бригады РФ отступать под угрозой окружения.

Также ВСУ контратакуют в Святопетровке и Староукраинке. В ответ РФ перебрасывает резервы морской пехоты и элитный центр БпЛА «Рубикон», который охотится на мобильную технику ВСУ. На Гуляйпольском направлении враг применяет дроны на оптоволокне и пытается просачиваться мелкими группами («инфильтрация») через фермы в районе Верхней Терсы, однако эти попытки часто являются разовыми акциями в серой зоне без стабильного контроля.